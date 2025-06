Luca de Meo z powodzeniem przeprowadził program naprawczy francuskiego producenta samochodów w ciągu pięciu lat u steru, odnawiając trwający dwie dekady sojusz strategiczny z Nissanem oraz rozwijając program silników hybrydowych. Jednocześnie rozpoczął produkcję pojazdów elektrycznych.

De Meo ma zastąpić obecnego dyrektora generalnego Kering, François-Henri Pinaulta, którego rodzina kontroluje mocno zadłużony konglomerat luksusowy i który kieruje nim od 20 lat – pisze „Le Figaro”.

Prezes Renault ma uratować luksusowy koncern

Kering odmówił komentarza na temat doniesień francuskiego dziennika. „Luca de Meo podjął decyzję o rezygnacji, aby podjąć nowe wyzwania poza sektorem motoryzacyjnym” – poinformował Renault w oświadczeniu. De Meo opuści firmę w połowie lipca.

Jeśli informacja się potwierdzi, to przejście de Meo do Kering – który nie był w stanie przekonać inwestorów giełdowych do swoich planów naprawy marki Gucci – oznaczałoby drastyczną zmianę w grupie.