W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie

W nocy z poniedziałku na wtorek ogłoszono porozumienie między Izraelem i Iranem – zawieszenie broni. Izrael mimo to przeprowadził poranny atak, co skrytykował prezydent Trump, żądając wstrzymania działań. Rynki zareagowały spadkiem cen ropy i wzrostami europejskich giełd. Czy to początek trwałego pokoju?

Plan Merza zaakceptowany przez niemieckie landy

Berlin i kraje związkowe przyjęły plan podatkowy premiera Friedrich Merz – obniżki podatków dla firm i dodatkowe 8 mld EUR na programy regionalne, oraz zwiększenie wydatków na obronność. Zgoda krajów związkowych daje zielone światło dla kontynuowania reformy gospodarczej Niemiec.