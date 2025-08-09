Trzy porcje frytek tygodniowo zwiększają ryzyko zachorowania na cukrzycę o około 20 procent. Spożywanie podobnej ilości ziemniaków w postaci gotowanej, pieczonej lub puree nie jest tak szkodliwe – wynika z badania opublikowanego w „British Medical Journal”.

Konkretnie chodzi o ryzyko cukrzycy typu 2 – zwanej również cukrzycą wieku dojrzałego – która może być spowodowana predyspozycjami genetycznymi, ale przede wszystkim nadwagą i brakiem ruchu.

Cukrzyca i zła reputacja kartofli

Ziemniaki zawierają wprawdzie dużo witaminy C, magnezu i błonnika, ale także dużo skrobi, przez co w ostatnich latach dorobiły się opinii produktów zwiększających ryzyko cukrzycy – pisze grupa naukowców m.in. z uniwersytetów Harvard i Cambridge. Zaznaczają jednak, że w tym kontekście nie uwzględniono ani sposobu przygotowania ziemniaków, ani możliwych alternatywnych węglowodanów, które byłyby spożywane zamiast ziemniaków.

Aby wypełnić tę lukę, grupa przeanalizowała dane z różnych badań kohortowych przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych w latach 1984-2021, w których wzięło udział ponad 205 tys. zdrowych pracowników służby zdrowia. Co cztery lata uczestnicy badania wypełniali szczegółowe ankiety dotyczące swojego odżywiania. W ciągu prawie 40 lat około 22 tys. uczestników zachorowało na cukrzycę typu 2. Ponadto naukowcy uwzględnili w swojej analizie długoterminowe badania z innych krajów.