Reklama

Te dwie czynności mogą zmniejszyć ryzyko demencji o prawie 40 procent

Naukowcy mają dobre wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się o sprawność swojego umysłu w starszym wieku. W jej zachowaniu mogą pomóc dwie proste czynności.

Publikacja: 17.02.2026 04:00

Czytanie i pisanie może chronić nas przed demencją

Czytanie i pisanie może chronić nas przed demencją

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie codzienne czynności mogą przyczynić się do zmniejszenia ryzyka demencji?
  • Jak aktywność umysłowa wpływa na opóźnienie wystąpienia choroby Alzheimera i łagodnych zaburzeń poznawczych?
  • Jaką rolę w utrzymaniu zdolności poznawczych odgrywa aktywność umysłowa przez całe życie?

Jak dowodzą najnowsze badania, czytanie i pisanie przyczynia się do obniżenia ryzyka demencji o prawie 40 proc.

Demencja jest jednym z najszybciej rosnących zagrożeń zdrowotnych na świecie. Liczba dotkniętych nią osób do 2050 roku może wzrosnąć trzykrotnie, czyli nawet do 150 mln przypadków. Naukowcy szukają więc sposobów na to, jak zapobiec temu zaburzeniu lub opóźnić jego wystąpienie. Okazuje się, że pomóc mogą proste, codzienne czynności.

Najnowsze badania: Czytanie i pisanie mogą obniżyć ryzyko demencji o prawie 40 proc.

Najnowsze badania sugerują, że aby zachować sprawność umysłową jak najdłużej, warto praktykować nawyk czytania i pisania. Udowodniono, że może to obniżyć ryzyko demencji o prawie 40 proc. Równie skuteczna jest nauka języka obcego. 

Czytaj więcej

Naukowcy obliczyli, że każdy dodatkowy miesiąc ciąży podnosił funkcje poznawcze kobiet w starszym wi
Zdrowie
Warto być w ciąży jak najwięcej razy? Nowe badanie pokazało, co dzięki temu zyskuje kobieta
Reklama
Reklama

Amerykańskim naukowcom udało się potwierdzić, że czynności angażujące umysł wiążą się z niższym ryzykiem choroby Alzheimera, która stanowi najczęstszą formę demencji oraz wolniejszym pogarszaniem się funkcji poznawczych.

Zdaniem autorów badań, silny wpływ na utrzymanie zdolności poznawczych w starszym wieku ma przebywanie w środowisku stymulującym intelektualnie przez całe życie. Naukowcy są przekonani, że dzięki nowym ustaleniom można zapobiec demencji u milionów ludzi lub opóźnić jej wystąpienie. Wyniki badania zostały opublikowane w czasopiśmie medycznym Amerykańskiej Akademii Neurologii „Neurology”.

W jaki sposób przeprowadzono badania dotyczące demencji?

Badanie objęło 1939 osób, których średnia wieku wynosiła 80 lat. Obserwacje prowadzono przez osiem lat. Na początku badań żadna ze starszych osób nie cierpiała na demencję. W czasie ich trwania u 551 uczestników rozwinęła się choroba Alzheimera, a u 719 łagodne zaburzenia poznawcze (MCI – Mild Cognitive Impairment).

Czytaj więcej

Najnowsze odkrycie naukowców może okazać się niezwykle cenne w kontekście leczenia chorób neurodegen
Nauka
Naukowcy odkryli, jak mózg utrwala wspomnienia. Badania trwały 20 lat

Uczestnicy odpowiadali w ankietach na pytania dotyczące aktywności poznawczej, a także edukacji na trzech etapach życia. Pierwszy z badanych etapów dotyczył okresu przed 18. rokiem życia. Pytania obejmowały częstotliwość czytania, dostęp do gazet i książek w domu oraz naukę języka obcego przez ponad pięć lat. Drugi etap dotyczył wieku średniego. Uwzględniono w nim poziom dochodów w wieku 40 lat, posiadane prenumeraty czasopism, słowniki i karty biblioteczne oraz częstotliwość wizyt w muzeach lub bibliotekach. Trzeci etap obejmował okres od 80. roku życia. Pytano o częstotliwość czytania, pisania, grania w gry oraz o dochody. Badacze ustalili na tej podstawie, którzy uczestnicy mieli najwyższy, a którzy najniższy poziom aktywności poznawczej w czasie całego życia.

Naukowcy porównali następnie osoby o najwyższym poziomie aktywności umysłowej z tymi o najniższym poziomie. W pierwszej grupie Alzheimer rozwinął się u 21 proc. osób, natomiast w drugiej – u 34 proc. osób.

Reklama
Reklama

Po uwzględnieniu czynników takich jak wiek, płeć i wykształcenie, naukowcy stwierdzili, że wyższe wyniki w zakresie stymulacji intelektualnej przez całe życie wiązały się z 38 proc. niższym ryzykiem choroby Alzheimera i 36 proc. niższym ryzykiem łagodnych zaburzeń poznawczych (MCI).

Inwestycje publiczne, które zwiększają dostęp do wzbogacających środowisk – takich jak biblioteki czy programy wczesnej edukacji zaprojektowane, by rozpalać pasję do nauki – mogą pomóc w zmniejszeniu zapadalności na demencję

Andrea Zammit z Rush University Medical Center w Chicago

Osoby o dużej aktywności umysłowej zapadały na chorobę Alzheimera średnio w wieku 94 lat, podczas gdy osoby o niskiej aktywności – w wieku 88 lat. Oznacza to ponad pięcioletnie opóźnienie choroby. Natomiast w przypadku łagodnych zaburzeń poznawczych różnica wyniosła siedem lat – w pierwszej grupie pojawiły się one w wieku 85 lat, a w drugiej – 78 lat.

Nadzieja dla milionów osób. Demencja nie musi być nieunikniona?

Wnioski z badań wyraźnie wskazują, że wszystko, co czytamy i piszemy przez całe życie, stanowi inwestycję w sprawność naszego umysłu na starość.

– Nasze odkrycia są zachęcające i sugerują, że konsekwentne angażowanie się w różnorodne, stymulujące umysłowo czynności przez całe życie może mieć znaczenie dla kondycji mózgu. Inwestycje publiczne, które zwiększają dostęp do wzbogacających środowisk – takich jak biblioteki czy programy wczesnej edukacji zaprojektowane, by rozpalać pasję do nauki – mogą pomóc w zmniejszeniu zapadalności na demencję – mówi autorka badań, Andrea Zammit z Rush University Medical Center w Chicago.

Chociaż badanie nie dowiodło bezpośrednio, że nauka przez całe życie redukuje ryzyko demencji, to potwierdziło, że istnieje w tej kwestii silna zależność. Zdaniem ekspertów, daje to nadzieję, że demencja nie jest nieuniknioną częścią procesu starzenia się.

Reklama
Reklama

– Nowe badania pokazują, że pozostawanie aktywnym umysłowo przez całe życie może obniżyć ryzyko choroby Alzheimera o prawie 40 proc. To potwierdza to, co już wiemy o krokach profilaktycznych, jakie ludzie mogą podjąć, aby zmniejszyć ryzyko rozwoju demencji – powiedziała dr Isolde Radford z Alzheimer’s Research UK, cytowana przez brytyjski dziennik „The Guardian”.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Zdrowie Choroby Badania naukowe demencja
Patronat Rzeczpospolitej
Od demografii do technologii – główne tematy Kongresu Wyzwań Zdrowotnych
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Reklamy realnie wpływają na chęć sięgnięcia po alkohol
Profilaktyka
Badanie: Reklamy alkoholu zwiększają chęć sięgnięcia po procenty
Krótkowzroczność dotyka coraz młodszych osób
Profilaktyka
Krótkowzroczność dotyka coraz młodszych. Co można zrobić, by jej uniknąć?
Polski biznesemn potrzebuje dwa razy więcej testosteronu niż przeciętny mężczyzna
Profilaktyka
Biznesmen potrzebuje dwa razy więcej testosteronu niż przeciętny mężczyzna
Obietnica obietnic - dlaczego sztuczna inteligencja w pracy wciąż bardziej przyśpiesza niż zmienia?
Materiał Promocyjny
Obietnica obietnic - dlaczego sztuczna inteligencja w pracy wciąż bardziej przyśpiesza niż zmienia?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama