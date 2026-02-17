Czytanie i pisanie może chronić nas przed demencją
Jak dowodzą najnowsze badania, czytanie i pisanie przyczynia się do obniżenia ryzyka demencji o prawie 40 proc.
Demencja jest jednym z najszybciej rosnących zagrożeń zdrowotnych na świecie. Liczba dotkniętych nią osób do 2050 roku może wzrosnąć trzykrotnie, czyli nawet do 150 mln przypadków. Naukowcy szukają więc sposobów na to, jak zapobiec temu zaburzeniu lub opóźnić jego wystąpienie. Okazuje się, że pomóc mogą proste, codzienne czynności.
Najnowsze badania sugerują, że aby zachować sprawność umysłową jak najdłużej, warto praktykować nawyk czytania i pisania. Udowodniono, że może to obniżyć ryzyko demencji o prawie 40 proc. Równie skuteczna jest nauka języka obcego.
Amerykańskim naukowcom udało się potwierdzić, że czynności angażujące umysł wiążą się z niższym ryzykiem choroby Alzheimera, która stanowi najczęstszą formę demencji oraz wolniejszym pogarszaniem się funkcji poznawczych.
Zdaniem autorów badań, silny wpływ na utrzymanie zdolności poznawczych w starszym wieku ma przebywanie w środowisku stymulującym intelektualnie przez całe życie. Naukowcy są przekonani, że dzięki nowym ustaleniom można zapobiec demencji u milionów ludzi lub opóźnić jej wystąpienie. Wyniki badania zostały opublikowane w czasopiśmie medycznym Amerykańskiej Akademii Neurologii „Neurology”.
Badanie objęło 1939 osób, których średnia wieku wynosiła 80 lat. Obserwacje prowadzono przez osiem lat. Na początku badań żadna ze starszych osób nie cierpiała na demencję. W czasie ich trwania u 551 uczestników rozwinęła się choroba Alzheimera, a u 719 łagodne zaburzenia poznawcze (MCI – Mild Cognitive Impairment).
Uczestnicy odpowiadali w ankietach na pytania dotyczące aktywności poznawczej, a także edukacji na trzech etapach życia. Pierwszy z badanych etapów dotyczył okresu przed 18. rokiem życia. Pytania obejmowały częstotliwość czytania, dostęp do gazet i książek w domu oraz naukę języka obcego przez ponad pięć lat. Drugi etap dotyczył wieku średniego. Uwzględniono w nim poziom dochodów w wieku 40 lat, posiadane prenumeraty czasopism, słowniki i karty biblioteczne oraz częstotliwość wizyt w muzeach lub bibliotekach. Trzeci etap obejmował okres od 80. roku życia. Pytano o częstotliwość czytania, pisania, grania w gry oraz o dochody. Badacze ustalili na tej podstawie, którzy uczestnicy mieli najwyższy, a którzy najniższy poziom aktywności poznawczej w czasie całego życia.
Naukowcy porównali następnie osoby o najwyższym poziomie aktywności umysłowej z tymi o najniższym poziomie. W pierwszej grupie Alzheimer rozwinął się u 21 proc. osób, natomiast w drugiej – u 34 proc. osób.
Po uwzględnieniu czynników takich jak wiek, płeć i wykształcenie, naukowcy stwierdzili, że wyższe wyniki w zakresie stymulacji intelektualnej przez całe życie wiązały się z 38 proc. niższym ryzykiem choroby Alzheimera i 36 proc. niższym ryzykiem łagodnych zaburzeń poznawczych (MCI).
Osoby o dużej aktywności umysłowej zapadały na chorobę Alzheimera średnio w wieku 94 lat, podczas gdy osoby o niskiej aktywności – w wieku 88 lat. Oznacza to ponad pięcioletnie opóźnienie choroby. Natomiast w przypadku łagodnych zaburzeń poznawczych różnica wyniosła siedem lat – w pierwszej grupie pojawiły się one w wieku 85 lat, a w drugiej – 78 lat.
Wnioski z badań wyraźnie wskazują, że wszystko, co czytamy i piszemy przez całe życie, stanowi inwestycję w sprawność naszego umysłu na starość.
– Nasze odkrycia są zachęcające i sugerują, że konsekwentne angażowanie się w różnorodne, stymulujące umysłowo czynności przez całe życie może mieć znaczenie dla kondycji mózgu. Inwestycje publiczne, które zwiększają dostęp do wzbogacających środowisk – takich jak biblioteki czy programy wczesnej edukacji zaprojektowane, by rozpalać pasję do nauki – mogą pomóc w zmniejszeniu zapadalności na demencję – mówi autorka badań, Andrea Zammit z Rush University Medical Center w Chicago.
Chociaż badanie nie dowiodło bezpośrednio, że nauka przez całe życie redukuje ryzyko demencji, to potwierdziło, że istnieje w tej kwestii silna zależność. Zdaniem ekspertów, daje to nadzieję, że demencja nie jest nieuniknioną częścią procesu starzenia się.
– Nowe badania pokazują, że pozostawanie aktywnym umysłowo przez całe życie może obniżyć ryzyko choroby Alzheimera o prawie 40 proc. To potwierdza to, co już wiemy o krokach profilaktycznych, jakie ludzie mogą podjąć, aby zmniejszyć ryzyko rozwoju demencji – powiedziała dr Isolde Radford z Alzheimer’s Research UK, cytowana przez brytyjski dziennik „The Guardian”.
