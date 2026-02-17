Amerykańskim naukowcom udało się potwierdzić, że czynności angażujące umysł wiążą się z niższym ryzykiem choroby Alzheimera, która stanowi najczęstszą formę demencji oraz wolniejszym pogarszaniem się funkcji poznawczych.

Zdaniem autorów badań, silny wpływ na utrzymanie zdolności poznawczych w starszym wieku ma przebywanie w środowisku stymulującym intelektualnie przez całe życie. Naukowcy są przekonani, że dzięki nowym ustaleniom można zapobiec demencji u milionów ludzi lub opóźnić jej wystąpienie. Wyniki badania zostały opublikowane w czasopiśmie medycznym Amerykańskiej Akademii Neurologii „Neurology”.

W jaki sposób przeprowadzono badania dotyczące demencji?

Badanie objęło 1939 osób, których średnia wieku wynosiła 80 lat. Obserwacje prowadzono przez osiem lat. Na początku badań żadna ze starszych osób nie cierpiała na demencję. W czasie ich trwania u 551 uczestników rozwinęła się choroba Alzheimera, a u 719 łagodne zaburzenia poznawcze (MCI – Mild Cognitive Impairment).

Uczestnicy odpowiadali w ankietach na pytania dotyczące aktywności poznawczej, a także edukacji na trzech etapach życia. Pierwszy z badanych etapów dotyczył okresu przed 18. rokiem życia. Pytania obejmowały częstotliwość czytania, dostęp do gazet i książek w domu oraz naukę języka obcego przez ponad pięć lat. Drugi etap dotyczył wieku średniego. Uwzględniono w nim poziom dochodów w wieku 40 lat, posiadane prenumeraty czasopism, słowniki i karty biblioteczne oraz częstotliwość wizyt w muzeach lub bibliotekach. Trzeci etap obejmował okres od 80. roku życia. Pytano o częstotliwość czytania, pisania, grania w gry oraz o dochody. Badacze ustalili na tej podstawie, którzy uczestnicy mieli najwyższy, a którzy najniższy poziom aktywności poznawczej w czasie całego życia.

Naukowcy porównali następnie osoby o najwyższym poziomie aktywności umysłowej z tymi o najniższym poziomie. W pierwszej grupie Alzheimer rozwinął się u 21 proc. osób, natomiast w drugiej – u 34 proc. osób.