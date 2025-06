To pierwszy plan ulg fiskalnych dla firm rządu koalicyjnego, przewidujący przyspieszenie amortyzacji nakładów inwestycyjnych dokonanych do 2027 r. i stopniowe obniżanie podatku od przedsiębiorstw do 10 proc. od 2028 r.

Reklama

„Do lata wszyscy będą mogli zobaczyć, że jest postęp. Wprowadzamy naszą gospodarkę na drogę wzrostu” — stwierdził we wpisie internetowym kanclerz Merz. „Priorytetowo traktujemy zapewnienie zatrudnienia, tworzenie nowych miejsc pracy i przywracamy Niemcy na drogę wzrostu” — dodał we własnym wpisie minister finansów Lars Klingbeil z SPD. Minister zamierza doprowadzić do przegłosowania w Bundestagu do końca czerwca swojego pakietu ustaw.

Progresywna amortyzacja

Zasadniczą ulgą fiskalną jest degresywna amortyzacja środków inwestycyjnych w przedsiębiorstwach — rząd proponuje roczną stawkę 30 proc. od inwestycji dokonanych w latach 2025–2027. Od 2028 r. to rozwiązanie zostałoby zastąpione podatkiem CIT, malejącym stopniowo z 15 do 10 proc. Rząd federalny obiecuje ponadto zachęty podatkowe na prace badawczo-rozwojowe i obniżenie z 28,5 proc. do 25 proc. podatku od niepodzielonych zysków. Skorzystałyby z tego głównie małe i średnie firmy oraz rzemieślnicy — pisze dziennik „La Tribune”.

Projekt ustawy przewiduje łączne ulgi podatkowe w latach 2025–2029 na sumę 45,8 mld euro. Zdaniem „Handelsblatta” spowodują one spadek wpływów z podatków do budżetu o 17 mld euro w 2029 r.