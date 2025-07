Jakie efekty przyniesie powołanie centrum gospodarczego

Jednocześnie eksperci podkreślają, że sama reorganizacja struktury rządu nie daje gwarancji sukcesu. – Pytanie, czy poza zmianą nazw, pójdą rzeczywiste zmiany systemowe, czy deklaratywne zainteresowanie sprawami gospodarczymi przełoży się na skuteczne działania podnoszące konkurencyjność naszej gospodarki – pyta sceptycznie Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu.

Jego zdaniem, można mieć obawy, że tak się jednak nie stanie. – Nowy superresort może być jedynie substytutem prawdziwego centrum decyzyjno-strategicznego, do stworzenia którego powinniśmy dążyć.. Substytutem – bo nie widzę ani odpowiedniej rangi w hierarchii rządowej szefa tego resortu, ani odpowiedniego horyzontu czasowego – mówi nam Janusz Jankowiak. Chodzi o to, że minister odpowiedzialny za gospodarkę powinien piastować funkcję wicepremiera, a strategia gospodarcza powinna powstać na początku kadencji obecnego rządu, a nie na dwa lata przed jej końcem.

– Ogólnie pomysł konsolidacji resortów to dobry pomysł, bo ich kompetencje są często poszatkowane i nachodzące na siebie. Ale co do łączenia Ministerstwa Finansów z innymi resortami jestem akurat sceptycznie nastawiony – zauważa Marcin Zieliński, wiceprezes Fundacji FOR. – Mieliśmy podobne rozwiązania w rządzie Beaty Szydło, gdy wicepremier Mateusz Morawiecki był ministrem rozwoju i finansów, i to się nie sprawdziło. Ministerstwo Finansów pełni szczególną rolę strażnika finansów publicznych, musi dbać o stronę dochodową budżetu i trzymać deficyt w ryzach – wyjaśnia Zielonka.

Biznes chce mieć swojego wicepremiera

– Nowy resort odpowiedzialny za politykę fiskalną i gospodarczą być może usprawni przepływ i spójność informacji wychodzących z rządu, ale nie poprawi skuteczności rządzenia na etapie wypracowywania strategii, spójnej polityki gospodarczej oraz poszczególnych projektów – obawia się też Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan, w środowym komentarzu.

Zielonka wskazuje, że obszary wewnętrznego sporu koalicji, czasami bardzo ostrego ((np. w zakresie kierunków w polityce mieszkaniowej, czy obciążeń podatkowo-składkowych dla przedsiębiorstw), nadal będą miały własnych szefów i ich odrębne wizje tworzenia polityki. Superminister Domański tych rozbieżności nie usunie.