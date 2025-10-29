Prezydent USA Donald Trump dotarł do ostatniego kraju na trasie swojej podróży po Dalekim Wschodzie, którą rozpoczął w Malezji od spotkania Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). Następnie udał się do Japonii, gdzie we wtorek podpisał z nowo wybraną premierką Sanae Takaichi umowę ramową w sprawie zabezpieczenia dostaw metali ziem rzadkich. W środę amerykański prezydent dotarł do Korei Południowej, gdzie czekają go najważniejsze rozmowy.

Prezydent USA Donald Trump zawarł umowę handlową z Koreą Południową

Donald Trump spotkał się już z prezydentem Korei Południowej Lee Jae Myungiem, z którym miał wypracować nową umowę handlową.

„Zrobiliśmy to, zrobiliśmy. Osiągnęliśmy porozumienie” – podkreślił Trump w odpowiedzi na pytanie, czy umowa została zawarta, przed kolacją wydaną przez prezydenta Korei Południowej.

„Zawarliśmy naszą umowę, prawie ją sfinalizowaliśmy” – dodał później, cytowany przez agencję Reutera.