Prezydent USA Donald Trump i prezydent Korei Południowej Lee Jae Myungiem
Prezydent USA Donald Trump dotarł do ostatniego kraju na trasie swojej podróży po Dalekim Wschodzie, którą rozpoczął w Malezji od spotkania Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). Następnie udał się do Japonii, gdzie we wtorek podpisał z nowo wybraną premierką Sanae Takaichi umowę ramową w sprawie zabezpieczenia dostaw metali ziem rzadkich. W środę amerykański prezydent dotarł do Korei Południowej, gdzie czekają go najważniejsze rozmowy.
Donald Trump spotkał się już z prezydentem Korei Południowej Lee Jae Myungiem, z którym miał wypracować nową umowę handlową.
„Zrobiliśmy to, zrobiliśmy. Osiągnęliśmy porozumienie” – podkreślił Trump w odpowiedzi na pytanie, czy umowa została zawarta, przed kolacją wydaną przez prezydenta Korei Południowej.
„Zawarliśmy naszą umowę, prawie ją sfinalizowaliśmy” – dodał później, cytowany przez agencję Reutera.
Trump nie podał jednak szczegółów nowego porozumienia handlowego. Jego oświadczenie wystarczyło jednak, by ten azjatycki kraj, którego gospodarka jest w dużym stopniu zależna od handlu, odetchnął z ulgą. Won umacnia się w środę – o godzinie 10.01 GMT zyskał 0,54 proc. w stosunku do dolara.
W przypadku braku porozumienia południowokoreańscy producenci samochodów i stali musieliby płacić amerykańskie cła w wysokości 25 proc. zamiast 15 proc. uzgodnionych w lipcu. Stawiałoby ich to w niekorzystnej sytuacji w stosunku do japońskich konkurentów, którzy płacą 15 proc. po umowie zawartej w Tokio ze stroną amerykańską.
Wstępne porozumienie między Donaldem Trumpem a Lee Jae Myungiem stanowi obietnicę rozwiania niepewności dla południowokoreańskiej gospodarki, jednak wciąż pozostają tematy sporne. Przedstawiciele Korei Południowej poinformowali, że oba kraje pozostają „mocno” podzielone w kwestii gotówkowej części pakietu inwestycyjnego o wartości 350 mld dol., ponieważ Seul dążył do jej zmniejszenia poprzez zwiększenie udziału pożyczek i gwarancji kredytowych.
W czwartek z kolei, również w Korei Południowej, przewidziany jest najważniejszy punkt podróży Donalda Trumpa po Azji – jego długo oczekiwane spotkanie z prezydentem Chin Xi Jinpingiem. Przywódcy obu krajów mają rozmawiać o eksporcie metali ziem rzadkich, kluczowych dla zachodniego sektora zbrojeniowego i półprzewodników.
9 października Chiny ogłosiły zaostrzenie kontroli eksportu metali ziem rzadkich, na co Trump zareagował ostro, oskarżając rząd w Pekinie o „wzięcie globalnej gospodarki jako zakładnika” oraz grożąc wprowadzeniem 100-proc. ceł na import chińskich towarów i odwołaniem spotkania z Xi Jinpingiem. W ostatnich tygodniach obaj prezydenci spuścili jednak z tonu i do bezpośredniej rozmowy ma jednak dojść.
