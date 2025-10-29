Rzeczpospolita
Ekonomia
Prezydent USA Donald Trump: Mamy porozumienie handlowe z Koreą Południową

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w środę, że zawarł umowę handlową z prezydentem Korei Południowej Lee Jae Myungiem. Azjatycki kraj odetchnął z ulgą, won się umacnia.

Publikacja: 29.10.2025 12:24

Prezydent USA Donald Trump i prezydent Korei Południowej Lee Jae Myungiem

Prezydent USA Donald Trump i prezydent Korei Południowej Lee Jae Myungiem

Foto: PAP/EPA/YONHAP / POOL

Alicja Podskoczy

Prezydent USA Donald Trump dotarł do ostatniego kraju na trasie swojej podróży po Dalekim Wschodzie, którą rozpoczął w Malezji od spotkania Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). Następnie udał się do Japonii, gdzie we wtorek podpisał z nowo wybraną premierką Sanae Takaichi umowę ramową w sprawie zabezpieczenia dostaw metali ziem rzadkich. W środę amerykański prezydent dotarł do Korei Południowej, gdzie czekają go najważniejsze rozmowy.

Prezydent USA Donald Trump zawarł umowę handlową z Koreą Południową

Donald Trump spotkał się już z prezydentem Korei Południowej Lee Jae Myungiem, z którym miał wypracować nową umowę handlową.

Czytaj więcej

Prezydent USA Donald Trump
Handel
Walka o metale ziem rzadkich. Donald Trump spotka się z Xi Jinpingiem

„Zrobiliśmy to, zrobiliśmy. Osiągnęliśmy porozumienie” – podkreślił Trump w odpowiedzi na pytanie, czy umowa została zawarta, przed kolacją wydaną przez prezydenta Korei Południowej.

„Zawarliśmy naszą umowę, prawie ją sfinalizowaliśmy” – dodał później, cytowany przez agencję Reutera.

Trump nie podał jednak szczegółów nowego porozumienia handlowego. Jego oświadczenie wystarczyło jednak, by ten azjatycki kraj, którego gospodarka jest w dużym stopniu zależna od handlu, odetchnął z ulgą. Won umacnia się w środę – o godzinie 10.01 GMT zyskał 0,54 proc. w stosunku do dolara.

W przypadku braku porozumienia południowokoreańscy producenci samochodów i stali musieliby płacić amerykańskie cła w wysokości 25 proc. zamiast 15 proc. uzgodnionych w lipcu. Stawiałoby ich to w niekorzystnej sytuacji w stosunku do japońskich konkurentów, którzy płacą 15 proc. po umowie zawartej w Tokio ze stroną amerykańską.

Czytaj więcej

Prezydent USA Donald Trump spotka się z prezydentem Chin Xi Jinpingiem w Korei Południowej
Handel
USA wszczynają dochodzenie w sprawie przestrzegania przez Chiny umowy handlowej z 2020 r.

Wstępne porozumienie między Donaldem Trumpem a Lee Jae Myungiem stanowi obietnicę rozwiania niepewności dla południowokoreańskiej gospodarki, jednak wciąż pozostają tematy sporne. Przedstawiciele Korei Południowej poinformowali, że oba kraje pozostają „mocno” podzielone w kwestii gotówkowej części pakietu inwestycyjnego o wartości 350 mld dol., ponieważ Seul dążył do jej zmniejszenia poprzez zwiększenie udziału pożyczek i gwarancji kredytowych.

W czwartek Donald Trump spotka się z prezydentem Chin Xi Jinpingiem

W czwartek z kolei, również w Korei Południowej, przewidziany jest najważniejszy punkt podróży Donalda Trumpa po Azji – jego długo oczekiwane spotkanie z prezydentem Chin Xi Jinpingiem. Przywódcy obu krajów mają rozmawiać o eksporcie metali ziem rzadkich, kluczowych dla zachodniego sektora zbrojeniowego i półprzewodników.

9 października Chiny ogłosiły zaostrzenie kontroli eksportu metali ziem rzadkich, na co Trump zareagował ostro, oskarżając rząd w Pekinie o „wzięcie globalnej gospodarki jako zakładnika” oraz grożąc wprowadzeniem 100-proc. ceł na import chińskich towarów i odwołaniem spotkania z Xi Jinpingiem. W ostatnich tygodniach obaj prezydenci spuścili jednak z tonu i do bezpośredniej rozmowy ma jednak dojść.

Źródło: rp.pl, Reuters

