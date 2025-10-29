Akcja CBA. Były wiceminister został zatrzymany

Aktualizacja: 29.10.2025 09:15 Publikacja: 29.10.2025 08:47
Jacek Dobrzyński poinformował, że agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeprowadzili akcję na polecenie wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach.
Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych przekazał, że do sprawy nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych zatrzymany został Paweł M.
O kogo chodzi? Paweł M. od grudnia 2015 r. do października 2016 r. był podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, później do stycznia 2018 r. sprawował funkcję wiceministra cyfryzacji.
„Prokurator przedstawił mu zarzut powoływania się na wpływy w Kancelarii Premiera Morawieckiego oraz w krajowych jednostkach organizacyjnych dysponujących środkami publicznymi, a także podjęcia się pośrednictwa w załatwieniu zamówień dla ustalonego przedsiębiorcy. W zamian za ich załatwienie, podejrzany miał zażądać zatrudnienia u przedsiębiorcy jego żony, a następnie przyjąć w bezpłatne użytkowanie samochód osobowy, którego koszty leasingu i eksploatacji zostały pokryte przez przedsiębiorcę” – napisał w serwisie X Dobrzyński.
Rzecznik dodał, iż były wiceminister miał uzyskać korzyść majątkową w kwocie nie mniejszej niż 60 tys. zł. Poinformował, że zatrzymanemu przedstawiono zarzuty płatnej protekcji oraz przyjmowania korzyści majątkowej i osobistej. „Wobec podejrzanego zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 100 tys. zł, policyjnego dozoru, zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu oraz zakazu kontaktowania się z ustalonymi osobami” – czytamy.
Jacek Dobrzyński zaznaczył, że do tej pory „w wielowątkowym śledztwie” szesnastu osobom, w tym byłemu prezesowi RARS Michałowi K. oraz trzem innym urzędnikom tej agencji postawiono łącznie 36 zarzutów.
Tekst jest aktualizowany, wkrótce więcej informacji
