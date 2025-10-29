„Rzeczpospolita" najbardziej opiniotwórczym medium września

We wrześniowym zestawieniu TOP 15 najbardziej opiniotwórczych mediów w Polsce największy udział – 38 proc. – uzyskała prasa. 29 proc. udziału należy do portali internetowych, a 21 proc. do telewizji. Najmniejszy udział – wynoszący 12 proc. – miały stacje radiowe.

TOP 15 najbardziej opiniotwórczych mediów września

Najbardziej opiniotwórczym medium września, z awansem o jedną pozycję w porównaniu z poprzednim zestawieniem, została „Rzeczpospolita” z wynikiem 4,3 tys. cytowań. We wrześniu ujawniliśmy m.in., że w dom w Wyrykach na Lubelszczyźnie najprawdopodobniej uderzyła rakieta wystrzelona z wojskowego samolotu, który próbował strącić rosyjski dron.

Drugie miejsce, z wynikiem 3,9 tys. cytowań, należy do Onetu. Podium zamyka TVN24 z wynikiem blisko 3,8 tys. odniesień w innych mediach.

Foto: Instytut Monitorowania Mediów

„Rzeczpospolita” otwiera podium najbardziej opiniotwórczych tytułów prasowych

Zestawienie najczęściej cytowanych tytułów prasowych we wrześniu, podobnie jak w poprzednich miesiącach, otwiera „Rzeczpospolita” z liczbą 4,3 tys. odniesień w innych mediach.