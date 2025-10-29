„Rzeczpospolita" najbardziej opiniotwórczym medium września

Aktualizacja: 29.10.2025 13:53 Publikacja: 29.10.2025 12:18
Foto: Gremi Media SA
We wrześniowym zestawieniu TOP 15 najbardziej opiniotwórczych mediów w Polsce największy udział – 38 proc. – uzyskała prasa. 29 proc. udziału należy do portali internetowych, a 21 proc. do telewizji. Najmniejszy udział – wynoszący 12 proc. – miały stacje radiowe.
Najbardziej opiniotwórczym medium września, z awansem o jedną pozycję w porównaniu z poprzednim zestawieniem, została „Rzeczpospolita” z wynikiem 4,3 tys. cytowań. We wrześniu ujawniliśmy m.in., że w dom w Wyrykach na Lubelszczyźnie najprawdopodobniej uderzyła rakieta wystrzelona z wojskowego samolotu, który próbował strącić rosyjski dron.
Drugie miejsce, z wynikiem 3,9 tys. cytowań, należy do Onetu. Podium zamyka TVN24 z wynikiem blisko 3,8 tys. odniesień w innych mediach.
Foto: Instytut Monitorowania Mediów
Zestawienie najczęściej cytowanych tytułów prasowych we wrześniu, podobnie jak w poprzednich miesiącach, otwiera „Rzeczpospolita” z liczbą 4,3 tys. odniesień w innych mediach.
Drugie miejsce należy do „Gazety Wyborczej”, która wygenerowała 2,4 tys. cytowań. Ostatnie miejsce na podium należy do „Faktu” z wynikiem ponad 2,1 tys. powołań.
Foto: Instytut Monitorowania Mediów
Ranking najbardziej opiniotwórczych tytułów prasowych o tematyce biznesowej otwiera również „Rzeczpospolita”. Na drugim miejscu, z wynikiem ponad dwukrotnie gorszym (1,9 tys. powołań) uplasował się „Dziennik Gazeta Prawna”. Podium zamyka „Puls Biznesu” z wynikiem 614 odniesień w innych mediach. Kolejny jest „Forbes”, a na 5. miejscu znalazł się „Parkiet”.
Foto: Instytut Monitorowania Mediów
TVN24 został liderem opiniotwórczości wśród stacji telewizyjnych, RMF FM najbardziej opiniotwórczą stacją radiową, a najbardziej opiniotwórczym portalem we wrześniu był ponownie Onet. „Newsweek” otwiera zestawienie najbardziej opiniotwórczych tygodników i dwutygodników, a najbardziej opiniotwórczym miesięcznikiem we wrześniu ponownie był „Forbes”.
Zestawienie IMM najbardziej opiniotwórczych portali o tematyce ekonomiczno-biznesowej otwiera Bankier, a TVP Sport znalazło się na czele mediów o tematyce sportowej. Medonet był we wrześniu najbardziej opiniotwórczym tytułem o tematyce medycznej, a „Gazeta Krakowska” liderem zestawienia mediów regionalnych.
Pierwsze miejsce wśród najbardziej opiniotwórczych wydawnictw września utrzymuje Ringier Axel Springer Polska, którego redakcje Business Insider, „Fakt”, „Forbes”, Medonet, „Newsweek”, Noizz, Onet, Plejada i „Przegląd Sportowy” były cytowane przez dziennikarzy innych mediów w Polsce blisko 9,4 tys. razy.
Na drugim miejscu uplasowała się grupa Wirtualna Polska Media z łącznym wynikiem niemal 6,3 tys. cytowań badanych tytułów. Podium zamyka Agora, do której tytułów dziennikarze w Polsce odwoływali się łącznie niemal 5,8 tys. razy. Gremi Media, wydawca „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” zajmuje 5. miejsce w tym zestawieniu.
Foto: Instytut Monitorowania Mediów
Analizę częstotliwości cytowań poszczególnych mediów przez inne redakcje przeprowadzono na podstawie 59 614 przekazów pochodzących z monitoringu prasy, radia i telewizji oraz portali internetowych, w których pojawiały się cytowania ze wskazaniem nazwy mediów prasowych, serwisów internetowych, stacji radiowych i telewizyjnych lub tytuły ich programów.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
