Dwaj mężczyźni zabezpieczają samochód przed nadejściem huraganu Melissa, Santiago de Cuba na Kubie
Foto: REUTERS/Norlys Perez
Według informacji podawanych przez amerykańskie Narodowe Centrum Huraganów (NHC), huragan Melissa uderzył w południowe wybrzeże wschodniej Kuby po godz. 3.00 w nocy czasu lokalnego. Wcześniej na wyspie odnotowano ulewne opady.
Żywioł przemieszcza się na północ nad Kubą. Wiatr wieje z prędkością do 195 kilometrów na godzinę. Prezydent Kuby Miguel Diaz-Canel zapewniał wcześniej, że służby są gotowe na nadejście huraganu. Mówił, że ekipy naprawcze i ratunkowe czekają i będą współpracować z lokalnymi władzami w celu usuwania szkód.
Melissa niosła ze sobą wichurę prędkości 295 km na godzinę i dotarła do lądu w okolicach New Hope...
Kubański przywódca informował, że do wtorkowego wieczoru ewakuowano ponad 735 tysięcy osób. – To będzie bardzo trudna noc dla całej Kuby, ale poradzimy sobie – deklarował. Dodał, że odbyły się konsultacje z władzami regionalnymi w związku z nadejściem huraganu.
Centrum huraganu, niosące ze sobą gwałtowne porywy wiatru o prędkości ponad 200 km/h oraz ulewne deszcze, uderzyło w rejon Guamá, leżący 40 km na zachód od Santiago de Cuba, drugiego pod względem liczby mieszkańców miasta na wyspie.
Prezydent Kuby ostrzegł, że huragan wyrządzi znaczne szkody i apelował do mieszkańców, by nie lekceważyli nakazów ewakuacji.
Po przejściu nad Jamajką Melissa osłabła do kategorii 3, co oznacza, że wiatr wieje z prędkością sięgającą 178-207 kilometrów na godzinę. Według prognoz, w nocy ze środy na czwartek huragan znajdzie się nad Bahamami, a następnie skieruje się na północny wschód w kierunku Bermudów. Na Bahamach władze ogłosiły ewakuację mieszkańców południowej części archipelagu. Ulewne deszcze nawiedziły także wyspę Haiti, w wyniku czego zginęły co najmniej cztery osoby.
Po tym, jak huragan przeszedł nad Jamajką, premier tego kraju Andrew Holness powiedział w CNN, że władze nie otrzymały raportów o żadnych potwierdzonych ofiarach śmiertelnych. Zastrzegł, że biorąc pod uwagę siłę huraganu oraz skalę zniszczeń to, że nastąpią „pewne straty w ludziach” jest spodziewane.
Przedstawiciel jamajskich władz poinformował, że po przejściu burzy Saint Elizabeth, region położony na południowym zachodzie wyspy, „znajduje się pod wodą”. Rząd Jamajki przekazał, że na skutek przejścia huraganu ponad 530 tys. osób nie ma dostaw energii elektrycznej. Z prawie wszystkich rejonów kraju napłynęły doniesienia o nieprzejezdnych drogach, powalonych drzewach i powodziach.
Huragan Melissa w pobliżu Jamajki
Foto: PAP/EPA/NOAA/NESDIS/STAR GOES-19 HANDOUT
Premier Holness mówił w rozmowie z CNN, że są doniesienia mówiące o uszkodzonych szpitalach, infrastrukturze drogowej oraz znacznych zniszczeniach jeśli chodzi o budynki mieszkalne i obiekty komercyjne.
Przed nadejściem Melissy amerykańscy meteorolodzy ostrzegali przed „katastrofalnymi i zagrażającymi życiu” skutkami huraganu. Miejscowe władze informowały, że w niektórych miejscach spaść miało nawet ok. 1000 mm deszczu (dla porównania, w Polsce średnia roczna suma opadów wynosi ok. 600 mm).
Poprzedni huragan uderzył w Jamajkę 37 lat temu. Z kolei w 1981 r. uderzenie huraganu trzeciego stopnia o nazwie Gilbert spowodowało na wyspie śmierć 49 osób.
