Melissa uderzyła w Jamajkę z prędkością prawie 300 km/h. Uwaga na krokodyle

We wtorek wieczorem Melissa ma opuścić Jamajkę i skierować się w stronę Kuby - tam jej nadejście przewiduje się około północy jako huraganu kategorii 4. Następnie burza ma podążać w kierunku Bahamów, gdzie dotrze w środę.
Szybkie nasilenie burzy w tym tygodniu — z podtrzymującymi się wiatrami silniejszymi niż te podczas szczytu huraganu Katrina — wywołało poważne ostrzeżenia ze strony władz. - Jamajko, to nie czas na odwagę - ostrzegał Desmond McKenzie, minister koordynujący działania kryzysowe, kilka godzin przed uderzeniem huraganu. - Nie lekceważcie Melissy. To zakład, którego możemy nie wygrać.
Amerykańskie Narodowe Centrum ds. Huraganów w poradach dla Jamajczyków dotkniętych huraganem stwierdziło: „Aby chronić się przed wiatrem, najlepiej skryć się w pomieszczeniu, takim, w którym można uniknąć spadających drzew. Można przykryć się materacem i założyć kask dla dodatkowej ochrony”.
Powolne tempo przemieszczania się burzy powodowało obawy wśród meteorologów i urzędników, że opady mogą wywołać powodzie błyskawiczne w wąskich dolinach rzecznych oraz śmiertelne osuwiska na stromym, górzystym terenie Jamajki.
Dotychczas wiadomo o trzech ofiarach żywiołu – zginęły one już na etapie przygotowania do uderzenia huraganu. Trzynaście osób zostało rannych. Aktualizacja tych danych już po uderzeniu Melissy jest na razie niemożliwa ze względu na brak prądu i łączności spowodowane przez burzę.
Oprócz zalania i zniszczeń budynków władze ostrzegają przed kolejnym niebezpieczeństwem. Jamajska służba zdrowia ostrzegła, że huragan Melissa oraz wywołane przez niego powodzie mogą zmusić krokodyle do opuszczenia ich naturalnych siedlisk.
„Podnoszące się poziomy wód w rzekach, wąwozach i bagnach mogą spowodować, że krokodyle zaczną się przemieszczać na tereny zamieszkane” - poinformował miejscowy urząd zdrowia w oświadczeniu opublikowanym online. Ostrzeżenie dotyczy kilku regionów, ich mieszkańcy zostali poproszeni o zachowanie szczególnej ostrożności i unikanie wód powodziowych
Amerykański krokodyl (Crocodylus acutus) to jedyny gatunek występujący na wyspie, głównie na południu. Krokodyle są ważnym symbolem Jamajki, znalazły nawet miejsce w godle kraju. Ustawa z 1971 roku chroni je przed polowaniem, chwytaniem i nękaniem.
