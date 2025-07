Inwestycje w drony i systemy przechwytywania

Drony FPV (First Person View) to kwadrokoptery lub wielowirnikowe bezzałogowe statki powietrzne wyposażone w kamerę i przesyłające obraz w czasie rzeczywistym do urządzenia pilota. Oznacza to, że pilot może kontrolować drona za pomocą obrazu wideo przesyłanego na ekran, tak jakby znajdował się w kokpicie drona. Ukraińcy bardzo rozwinęli technologie i produkcję dronów, a teraz potrzebują wsparcia inwestycyjnego bezzałogowych statków powietrznych dalekiego zasięgu i systemów przechwytywania.

Pod koniec czerwca Rustem Umerow, poprzednik Szmyhala, oświadczył, że Ukraina przygotowuje się do skokowego zwiększenia liczby ataków na Rosję przy użyciu dronów dalekiego zasięgu. Według niego w tym celu zostaną wykorzystane „dziesiątki tysięcy” takich bezzałogowych statków powietrznych, a ich celem będą rosyjskie obiekty wojskowe. Łącznie w 2025 roku ukraińskie siły zbrojne otrzymają ponad 4 mln dronów, które zostaną wyprodukowane przez ukraińskie przedsiębiorstwa – stwierdził Umerow.

Bruksela zwiększy pomoc Ukrainie

W zeszłym tygodniu przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała, że obecny fundusz pomocowy dla Ukrainy w wysokości 50 mld euro, przewidziany w zmienionym budżecie UE do 2027 r., stopniowo się wyczerpuje. W związku z tym Komisja Europejska uwzględniła w projekcie nowego długoterminowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2028–2034 na wsparcie Kijowa w wysokości 100 mld euro (1,26 proc. całkowitego budżetu UE).

Środki finansowe, w formie dotacji i pożyczek, przekazywane są krajowi za pośrednictwem funduszu Ukraine Facility – specjalnego instrumentu utworzonego przez UE w celu wspierania Ukrainy podczas wojny i w okresie powojennym. Pieniądze funduszu trafiają na pomoc makrofinansową (budżet Ukrainy), odbudowę, reformy i modernizację kraju.

Australia przekazała Abramsy

Od początku rosyjskiej agresji Rosja przekazała Ukrainie już prawie 160 mld euro, w tym wspomniane 50 mld z Ukraine Facility. W 2025 roku państwa UE obiecały Kijowowi dodatkową pomoc wojskową o wartości 23 mld euro, a także udzieliły pożyczek o wartości 30 mld euro, zabezpieczonych zamrożonymi aktywami rosyjskimi.