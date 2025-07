Umowa między USA a Japonią ucieszyła rynki

Japoński rząd premiera Shigeru Ishiby również przedstawia umowę z USA jako sukces. Ryosei Akazawa, główny japoński negocjator, zamieścił w mediach społecznościowych wpis: „Misja zrealizowana”. W niedzielę japońska koalicja rządzącą (Partia Liberalno-Demokratyczna i Komeito) straciła większość w izbie wyższej parlamentu, a od października nie ma jej w izbie niższej. Pojawiły się doniesienia, że premier Ishiba może jeszcze w tym miesiącu zrezygnować. Osiągnięcie umowy handlowej z USA może jednak przedłużyć istnienie jego rządu.

Jakie będą skutki umowy handlowej USA z Japonią?

Pomimo środowych zwyżek, Nikkei 225 był na zamknięciu sesji tylko o 3,2 proc. wyżej niż na początku roku. – Japoński rynek akcji nadal pozostaje w tyle za rynkami większości innych głównych gospodarek w okresie ożywienia po „Dniu Wyzwolenia”. Biorąc pod uwagę, że cła również wisiały nad wieloma z nich, wyraźnie widać, że relatywne problemy japońskich akcji nie dotyczą tylko tego. Niepewność polityczna może być jednym z utrudnień, co podkreślają plotki o nadchodzącej rezygnacji premiera Ishiby. Niemniej jednak, dopóki sytuacja polityczna nie pogorszy się zbytnio, podejrzewamy, że rajd japońskich akcji będzie miał jeszcze potencjał do dalszego wzrostu. Perspektywy dla japońskich obligacji rządowych (JGB) są jednak mieszane. Z jednej strony zakończenie negocjacji handlowych usuwa przeszkodę na drodze do dalszych podwyżek stóp przez Bank Japonii. W istocie, mamy wrażenie, że inwestorzy wciąż nie doszacowują, jak szybko bank centralny będzie podnosił stopy w tym i przyszłym roku. Z drugiej strony, jeśli Ishiba rzeczywiście zrezygnuje, prawdopodobnie zmniejszy to szanse na duży fiskalny impuls – ocenia Thomas Matthews, analityk z firmy badawczej Capital Economics.

„Po sfinalizowaniu umowy handlowej wygląda na to, że premier Shigeru Ishiba jest gotów wziąć odpowiedzialność za słaby wynik wyborów do Izby Wyższej i zrezygnować. To wprowadza okres niepewności politycznej i rodzi pytania, jak nowy premier będzie współpracował z partiami opozycyjnymi – czy będzie to większa ekspansja fiskalna? – oraz jakie naciski zostaną wywarte na Bank Japonii. Przy tak dużej niepewności i wciąż niskiej zmienności sprzyjającej strategii carry trade, nie widzimy mocnych podstaw, by jen miał się znacząco umocnić w najbliższym czasie” – wskazują analitycy ING.