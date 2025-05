Czytaj więcej Gospodarka Inwestorzy szykują się na 5-proc. rentowność Ustawa przedłużająca obowiązywanie cięć podatków może stać się kolejnym impulsem do wyprzedaży am...

O tym, że japońscy inwestorzy wciąż mają jednak bardzo duży wpływ na rynki może świadczyć to, że w kwietniu to dokonywana przez nich wyprzedaż amerykańskich obligacji rządowych miała skłonić administrację Trumpa do znacznego złagodzenia mechanizmu tzw. ceł wzajemnych.

Kłopotliwy wzrost

Rentowność amerykańskich obligacji dziesięcioletnich spadała we wtorek po południu do 4,47 proc. Rentowność papierów trzydziestoletnich spadła natomiast poniżej 5 proc. Ruchy te tłumaczono zarówno odejściem przez prezydenta USA Donalda Trumpa od groźby szybkiego nałożenia 50-proc. ceł na produkty z UE, jak i wieściami dochodzącymi z Japonii. Agencja Bloomberg doniosła, że japońskie Ministerstwo Finansów zwróciło się do uczestników rynku o opinię na temat tego, jak duże powinny być emisje długu. Inwestorzy uznali więc, że władze Japonii mogą próbować uspokajać rynek, zmniejszając emisję papierów dłużnych. Może przez to wzrosnąć popyt na amerykańskie obligacje.

Rentowność japońskich obligacji dziesięcioletnich spadła we wtorek do 1,47 proc. W zeszłym tygodniu sięgała prawie 1,57 proc. Zmiana mogła wydawać się niewielka, ale wzrost wywoływał spory niepokój na rynku. Najwięksi japońscy ubezpieczyciele ponieśli w zeszłym roku fiskalnym (zakończonym w marcu 2025 r.) około 60 mld USD niezrealizowanej straty z obligacji.