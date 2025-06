Polacy niechętni do dzielenia się informacjami o sobie najczęściej powołują się na prywatność – wskazało to 53,9 proc. Tłumaczą też, że otrzymują zbyt wiele nieprzydatnych wiadomości, co przeszkadza 48,5 proc. Poza tym nie są lojalni wobec żadnej marki i nie interesują ich tego typu komunikaty – z tym zgodziło się 26,9 proc.

Koniec ery masowej komunikacji. Ogólne newslettery i masowe kampanie reklamowe tracą skuteczność

– Konsumenci coraz częściej dostrzegają wartość w spersonalizowanych doświadczeniach zakupowych. Mają dość ogólnych i masowych komunikatów, które nie trafiają w ich potrzeby. Liczą na to, że dzieląc się swoimi preferencjami, otrzymają lepsze, bardziej dopasowane do nich propozycje. Jednocześnie rośnie świadomość tego, że dane mogą działać na korzyść klienta, a marki często zapewniają odpowiedni poziom ochrony prywatności – komentuje Robert Biegaj, współautor badania z ShopFully. – Niemniej handlowcy muszą być bardzo ostrożni, aby nie stracić zaufania klientów. Jedno naruszenie danych lub zbyt nachalna personalizacja może ich na długi czas zniechęcić – ostrzega. – Po wynikach badania widać wysoką wrażliwość konsumentów na nadużycie ich danych. 44,4 proc. respondentów daje sygnał, że znaczna część społeczeństwa obawia się przekroczeń. Sieci muszą mieć jasne polityki prywatności, co wymaga inwestycji w technologię i różnego rodzaju procesy – podkreśla Robert Biegaj.

Ostrożnie z danymi, które udostępniamy sklepom

Według autorów badania konsumenci dostrzegają, że dane to nowa waluta. Są skłonni je udostępniać, jeśli w zamian otrzymują konkretne korzyści, np. zniżki, wcześniejszy dostęp do promocji i wygodniejsze zakupy. Poza tym wielu konsumentów to użytkownicy takich platform, jak np. Netflix, Spotify czy Amazon. Są przyzwyczajeni do personalizacji ofert, np. propozycji filmowych. I tego samego oczekują również od sieci handlowych oraz marek.

– Dla rynku takie nastawienie to przede wszystkim szansa na większe zyski. Sieci handlowe i marki mogą budować głębsze relacje z klientami i zachęcać ich do większej lojalności. Konsumenci, którzy czują się rozumiani i doceniani, częściej wracają do sklepów. I co do zasady są bardziej lojalni, bo widzą w tym własny interes – zwraca uwagę ekspert z ShopFully.