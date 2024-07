Lego od dawna ma w ofercie droższe zestawy, które kosztują w USA od 100 do ponad 1000 dolarów. To zarówno krótkie serie limitowanych produktów, jak i serie z licencją, takie jak zestawy z motywami z Harry’ego Pottera czy Gwiezdnych Wojen. Równocześnie Lego są relatywnie łatwe do wyniesienia ze sklepu bez płacenia i jeszcze łatwiejsze do sprzedania, więc coraz częściej są celem zarówno okazjonalnych złodziei, jak i profesjonalnych grup przestępczych.

Reklama

Czytaj więcej Handel Lego szuka nowości. Stawia na Fortnite i gry W pandemii firma miała prawdziwe żniwa, ale późniejsze lata już nie mogły dać powtórzenia takich wyników. Jednak w 2023 roku, mimo ograniczania wydatków konsumenckich i kurczącego się rynku zabawek, Lego urosło.

Zestawy Lego można sprzedać bardzo łatwo i to zarówno w legalnych kanałach, jak i w szarej strefie. Te skradzione trudno bowiem wyśledzić, a nikogo nie dziwi fakt, że nieużywane Lego mają ceny zbliżone do tych ze sklepów detalicznych. Jeżeli noszą ślady używania, ale mają przyzwoity stan, można je dostać za około 50 proc. sklepowej ceny. Dla złodziei jest to więc łatwy i zyskowny łup.

Tysiące skradzionych zestawów Lego

W Los Angeles policji udało się aresztować dwie osoby z szajki złodziei specjalizujących się w Lego. Funkcjonariusze znaleźli u nich ponad 2800 opakowań kloców o wartości detalicznej od 20 do ponad 1000 dolarów za sztukę.