– Obecnie obserwujemy spadkowy trend konsumpcji tradycyjnego, białego pieczywa. W to miejsce klienci wybierają produkty z błonnikiem, ziarnami, bez drożdży, a także pieczywo mieszane i razowe – mówi Bartłomiej Tarłowski, menedżer ds. rozwoju franczyzy i komunikacji korporacyjnej Grupy Muszkieterów, operatora sieci Intermarche. – Równolegle obserwujemy silne wzrosty sprzedaży półproduktów wpisujących się w trend convinience. Są to bułki typu hot dog, hamburger, ale również tortille oraz pinsy, podkłady do pizzy do samodzielnego ułożenia dodatków – dodaje. Podkreśla, że zyskuje cały segment pieczywa o przedłużonej trwałości – klienci chętnie kupują na zapas, sięgają po produkty wtedy, kiedy mają czas i ochotę.

Na zakupy do piekarni

Zmiany widać także w handlu. – Już siódmy rok z rzędu, kiedy z polskiego rynku znikają sklepy, a w 2024 roku ich liczba wzrosła zaledwie w siedmiu kategoriach. W 2024 roku nieznacznie przybyło wyspecjalizowanych sklepów rybnych (+0,24 proc.), piekarni i ciastkarni (+1,82 proc.), sklepów z artykułami tytoniowymi i papierosami elektronicznymi (+3,47 proc.) – mówi Tomasz Starzyk, rzecznik Dun & Bradstreet.

Struktura popytu także się zmienia, ale miejsca zakupu pieczywa już nie. Najchętniej wybieranym kanałem w przypadku tej kategorii są sklepy dyskontowe, w których zakupów pieczywa dokonało niemal 95 proc. polskich gospodarstw domowych. Na drugim miejscu w tym zestawieniu są tradycyjne sklepy, a potem supermarkety. – Co ciekawe, jeśli weźmiemy pod uwagę ujęcie ilościowe sprzedaży, to rola sklepów małego formatu, w tym sklepów specjalistycznych, jest największa w zakupach chleba i bułek, a maleje np. w zakupach chleba tostowego. O ile w zakupach pieczywa chrupkiego i standardowego pieczywa i bułek, znacząco większa jest rola sklepów „tradycyjnych” – dodaje Grzegorz Mech.

Czytaj więcej Przemysł spożywczy Kawa wreszcie zacznie tanieć? Świat czeka na zbiory w Brazylii Firmy handlujące kawą oraz firmy zajmujące się jej przetwarzaniem twierdzą, że ograniczyły zakupy ziarna do minimalnego poziomu. Branża zmaga się z gwałtownym wzrostem cen, do którego dostawcy nie zdołali jeszcze przekonać sklepów detalicznych.

Niemniej to dyskonty wytyczają teraz rynkowe trendy i odpowiadają już za 43 proc. wydatków Polaków na zakupy. – Mimo tendencji sugerującej odchodzenie Polaków od pieczywa dane sprzedażowe Aldi za okres styczeń–luty 2025 w porównaniu z analogicznym okresem w 2024 roku wskazują na wzrost zainteresowania pieczywem. Cała kategoria pieczywa odnotowała wzrost sprzedaży ilościowo o 4,6 proc. rok do roku, co pokazuje, że pieczywo wciąż pozostaje ważnym elementem codziennej diety naszych klientów – mówi Luiza Urbańska z biura prasowego Aldi Polska.

– Interesujące są jednak zmiany w poszczególnych segmentach – bułki do hot dogów zanotowały dynamiczny wzrost sprzedaży o ponad 16 proc., co może wynikać z rosnącej popularności street foodu oraz wygodnych rozwiązań kulinarnych w domach. Z kolei bułki do hamburgerów odnotowały kilkuprocentowy spadek, co może być efektem zmieniających się preferencji konsumentów lub sezonowych różnic w spożyciu tego typu produktów. Firma podkreśla, że ogólny wzrost sprzedaży pieczywa w Aldi wskazuje, że mimo pewnych zmian w nawykach żywieniowych Polaków pieczywo nadal cieszy się dużą popularnością – szczególnie w segmentach związanych z szybkim i wygodnym przygotowaniem posiłków.