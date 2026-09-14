Najważniejsze jest oczywiście to, że skończył się dla PKOl-u czas wstydu związany z Radosławem Piesiewiczem. Imię jego niech będzie zapomniane, ale o tym, jak rządził, ludzie polskiego sportu powinni pamiętać, bo to ich poparcie stworzyło Piesiewicza i tego wstydu łatwo się nie pozbędą. Co przyzwoitsi mają być może moralnego kaca. Pytanie jednak, jak mogą go nie mieć ci, którzy jeszcze niedawno zapewniali, że na taki PKOl, jak ten piesiewiczowski, czekali przez całe życie?