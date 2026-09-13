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Coraz częstsze są ataki na ukraińskie koleje (na zdjęciu akcja po ataku na pociąg w Łucku)
Mają rację ci, którzy nazwali niedzielny atak na przejście graniczne w Dorohusku pukaniem przez Rosję do bram NATO i Unii Europejskiej. Nie jest to bowiem nic innego, jak terrorystyczny atak na infrastrukturę kolejową na kluczowym szlaku z Warszawy do Kijowa.
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