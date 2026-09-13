Mają rację ci, którzy nazwali niedzielny atak na przejście graniczne w Dorohusku pukaniem przez Rosję do bram NATO i Unii Europejskiej. Nie jest to bowiem nic innego, jak terrorystyczny atak na infrastrukturę kolejową na kluczowym szlaku z Warszawy do Kijowa.

Dlaczego Rosja zmieniła taktykę i zaczęła atakować szlaki kolejowe oraz pociągi?