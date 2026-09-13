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Michał Szułdrzyński: Putin puka do bram NATO. Atak w Dorohusku to test bezpieczeństwa Polski

Atak na kolejowy szlak z Warszawy do Kijowa to nie tylko kolejna rosyjska prowokacja. To próba zastraszenia Polski i Zachodu oraz osłabienia poparcia dla Ukrainy. Odpowiedź polskiej klasy politycznej będzie testem odpowiedzialności za bezpieczeństwo kraju.

Publikacja: 13.09.2026 15:29

Coraz częstsze są ataki na ukraińskie koleje (na zdjęciu akcja po ataku na pociąg w Łucku)

Coraz częstsze są ataki na ukraińskie koleje (na zdjęciu akcja po ataku na pociąg w Łucku)

Foto: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Volyn region/Handout via REUTERS

Michał Szułdrzyński

Mają rację ci, którzy nazwali niedzielny atak na przejście graniczne w Dorohusku pukaniem przez Rosję do bram NATO i Unii Europejskiej. Nie jest to bowiem nic innego, jak terrorystyczny atak na infrastrukturę kolejową na kluczowym szlaku z Warszawy do Kijowa.

Dlaczego Rosja zmieniła taktykę i zaczęła atakować szlaki kolejowe oraz pociągi?

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