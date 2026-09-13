Zakup karty SIM, zrobienie zdjęcia, obserwowanie pracownika partii CDU i rozpoznanie niemieckich firm zbrojeniowych – takie zadania otrzymywali reporterzy telewizji RTL, którzy pod przykryciem badali mechanizm werbowania przez Rosję tzw. jednorazowych agentów w Niemczech. Przez rok zespół dziennikarski niemieckiej stacji prowadził śledztwo pod przykryciem, przenikając do prorosyjskich środowisk w internecie i sprawdzając, w jaki sposób werbowani są jednorazowi agenci działający na rzecz Rosji.

Tak Rosjanie werbują „jednorazowych agentów”. Śledztwo niemieckich dziennikarzy

Za pośrednictwem komunikatora Telegram dziennikarze otrzymywali od osób – określanych przez RTL jako prawdopodobnie związane ze stroną rosyjską – zadania, za których wykonanie oferowano zapłatę w bitcoinach. Często były to pozornie nieszkodliwe polecenia: wykonanie zdjęcia, odebranie przesyłki czy zakup karty SIM. Ze śledztwa wynika jednak, że tego rodzaju czynności mogły stanowić pojedyncze elementy większych operacji.

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Zlecenia obejmowały także m.in. rozpoznanie działalności organizacji praw człowieka, obserwowanie pracownika chadeckiej partii CDU i zdobywanie informacji o niemieckich przedsiębiorstwach zbrojeniowych.

Fikcyjna influencerka na tropie prorosyjskich środowisk

W ramach dziennikarskiego śledztwa reporterka RTL Angelique Geray przez kilka miesięcy budowała w internecie fałszywą tożsamość. Jako prorosyjska influencerka „Katja” zdobywała zasięgi w serwisach społecznościowych i nawiązywała kontakty w tym środowisku.

Jej profil zwrócił uwagę Jovicy Jovicia, który ma ok. 35 tys. obserwujących na TikToku i należy do skrajnie lewicowej niemieckiej partii BSW. Geray, występując jako „Katja”, najpierw rozmawiała z nim telefonicznie, a następnie spotkała się z nim.

W rozmowie Jović miał zasugerować, że rosyjskie służby mogą mieć związek z prowadzonymi w kraju działaniami propagandowymi. Zapytany wprost, czy za kampanią propagandową stoi rosyjski wywiad, odpowiedział: „Tego przecież nie wiadomo. To znaczy, ja tego nie wiem – teoretycznie. W praktyce wiem”.

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„Dostaniesz kulkę”. Groźby po ujawnieniu rosyjskiej sieci

W wywiadzie, który później już pod własnym nazwiskiem przeprowadziła z nim Geray, Jović zaprzeczył, by miał jakiekolwiek związki z rosyjskimi służbami, i odrzucił zarzuty o udział w kampanii dezinformacyjnej.

Po zdekonspirowaniu Geray otrzymała na pocztę głosową groźbę śmierci. „Jeśli będziesz chciała uciec, dostaniesz kulkę” – brzmiała wiadomość przytoczona przez RTL.

Według stacji śledztwo pokazuje mechanizm, w którym tanio werbowani wykonawcy mogą być wykorzystywani do pojedynczych, pozornie niepowiązanych ze sobą zadań stanowiących element szerszych rosyjskich działań hybrydowych w Niemczech.