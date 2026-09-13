Karol Nawrocki przemawia podczas Dożynek Prezydenckich
Polska wieś zbudowana jest wokół wartości chrześcijańskich – powiedział w niedzielę prezydent Karol Nawrocki podczas Dożynek Prezydenckich na Podkarpaciu. Zadeklarował, że będzie strażnikiem i rzecznikiem polskiej wsi, bo „tutaj bije serce Polski”.
Dożynki Prezydenckie z udziałem prezydenta i jego małżonki Marty Nawrockiej trwają w Tryńczy na Podkarpaciu. Podczas swojego wystąpienia Nawrocki podziękował rolnikom i hodowcom za ich ciężką, codzienną pracę w ostatnim roku. Podkreślił, że Podkarpacie to „ziemia ludzi pracowitych, którzy od pokoleń są strażnikami polskiej tradycji i dziedzictwa kulturowego; ziemia ludzi rozkochanych w Rzeczpospolitej Polskiej”.
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Nawiązując do wieńców dożynkowych, Nawrocki zaznaczył, że nie tylko pokazują one plony ziemi, które żywią Rzeczpospolitą, ale – jak podkreślił – każdy wieniec ma wpisane w siebie regalia.
– Jest świadomość tego, że Polska to jest wielka sprawa, bo trwa ponad tysiąc lat. O tym mówią regalia, o tym mówi korona królewska i o tym nigdy nie zapomni i nie zapomniała polska wieś – powiedział prezydent.
Dodał, że istotnym elementem wieńców są również symbole religijne, które pokazują, jak ważne są wartości chrześcijańskie.
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– To pokazuje, że Polska na polskiej wsi, w naszych sercach, zbudowana jest wokół wartości chrześcijańskich, które też nie przemijają. I polska wieś jest strażnikiem tych wartości. Za to, że dbacie o nasze wartości, macie świadomość, że Polska trwa ponad tysiąc lat i wartości chrześcijańskie są w tym miejscu, w którym być powinny, bardzo dziękuję – mówił.
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