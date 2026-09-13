Ze względu na potencjalne niebezpieczeństwo starty i lądowania samolotów zostały wstrzymane. Po niespełna godzinie alarm odwołano.

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– Nie ma zagrożenia, ludzie mogą się uspokoić – powiedział szef Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (NKVC) Vilmantas Vitkauskas w rozmowie z litewskim radiem LRT.

Myśliwiec NATO został poderwany z bazy w Szawlach w północnej części kraju, gdzie w ramach misji NATO Baltic Air Policing stacjonują samoloty sił powietrznych Włoch – podała agencja Reutera.

Niezidentyfikowany dron w przestrzeni powietrznej Litwy okazał się stadek ptaków

Wcześniej w niedzielę, o godz. 4.05 czasu lokalnego (3.05 w Polsce) litewskie siły powietrzne poinformowały, że radary wykryły niezidentyfikowany obiekt w okolicy miasta Varena na południu Litwy, który wleciał w przestrzeń powietrzną kraju, prawdopodobnie znad Białorusi, i opuścił ją w kierunku obwodu królewieckiego Rosji.

Państwa położone na wschodniej flance NATO odnotowały szereg przypadków naruszenia ich przestrzeni powietrznej przez drony, co ma związek z pełnoplanową wojną Rosji przeciw Ukrainie od 2022 roku.

Tym razem jednak alarm okazał się fałszywy. Później tego samego dnia Litwa poinformowała, że rzekomy dron zaobserwowany wcześniej w niedzielę w jej przestrzeni powietrznej, okazał się stadem ptaków. Alarm lotniczy został odwołany, a lotnisko ponownie otwarto w ciągu 38 minut po tym, jak myśliwiec NATO dokonał identyfikacji wizualnej – przekazało litewskie Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.