Jedna z najsłynniejszych kreacji księżnej Diany po raz pierwszy od 1997 r. trafi na aukcję. Czarna sukienka projektu Christiny Stambolian, która przeszła do historii jako „revenge dress”, czyli „sukienka zemsty”, może zostać sprzedana nawet za 220 tys. funtów. Diana pojawiła się w niej publicznie tego samego wieczoru, gdy książę Karol – obecny król Wielkiej Brytanii – przyznał w telewizji, że nie był jej wierny.

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„Sukienka zemsty”. Ten strój księżnej Diany miał złamać wszelkie zasady

Czarna sukienka, którą księżna Diana założyła podczas jednego z wieczornych wyjść w 1994 r., zapisała się w historii nie tylko ze względu na swój odważny jak na ówczesny wizerunek księżnej fason. Była dopasowana, krótka i odsłaniała ramiona. Z czasem stała się jednak symbolem znacznie szerszego zjawiska w modzie.

Diana wystąpiła w niej tego samego wieczoru, gdy Karol – wówczas książę – ujawnił w telewizji, że dopuścił się niewierności. Media szybko zaczęły nazywać kreację „revenge dress”, czyli „sukienką zemsty”. Określenie stało się na tyle rozpoznawalne, że strój ma dziś nawet własną stronę w Wikipedii pod takim właśnie hasłem.

Po raz pierwszy od 1997 r. sukienka ponownie trafi na aukcję. W grudniu dom aukcyjny Sotheby’s wystawi projekt Christiny Stambolian z ceną szacunkową od 110 do 220 tys. funtów.

Jeszcze w tym miesiącu kreacja zostanie pokazana w siedzibie Sotheby’s w Londynie, a następnie będzie prezentowana w Hongkongu, Genewie i Nowym Jorku. To właśnie w Nowym Jorku odbędzie się jej sprzedaż.

Legenda powraca po latach. Tyle może być dziś warta „revenge dress”

Zdaniem Morgane Halimi, globalnej szefowej działu torebek i mody w Sotheby’s, kreacja Diany należy do bardzo nielicznej grupy ubrań, których znaczenie daleko wykracza poza sam projekt.

– Zajmuje wyjątkowe miejsce w historii mody, ponieważ reprezentuje jeden z tych niezwykle rzadkich momentów, gdy ubranie wykracza poza modę i staje się częścią historii kultury – powiedziała Halimi, cytowana przez brytyjski dziennik „The Guardian”.

Zainteresowanie sukienką utrzymuje się od lat 90. Gdy sama Diana wystawiła ją w 1997 r. na aukcji charytatywnej, sprzedano ją za 39 098 funtów. Według obecnej wartości pieniądza odpowiadałoby to kwocie bliskiej 100 tys. funtów. Rodzina, która wówczas kupiła kreację, pozostaje jej właścicielem do dziś.

Choć w 1994 r. internet dopiero raczkował, zdjęcia Diany w słynnej sukience bardzo szybko obiegły świat i wywołały ogromne zainteresowanie. Zdaniem Halimi księżna wykorzystała ten strój także po to, by sama zdecydować, jaki obraz siebie pokaże opinii publicznej w trudnym momencie swojego życia. – Stworzyła wizerunek, którego wcześniej nikt u niej nie widział. Pozwoliło jej to pokazać determinację, by stanąć w swojej obronie i odzyskać kontrolę nad narracją historii, która dla każdego znajdującego się w jej sytuacji byłaby bolesna – zaznaczyła przedstawicielka Sotheby’s.

Strój wyraźnie różnił się od tego, do czego opinia publiczna była przyzwyczajona w przypadku Diany. Księżna zdecydowała się na niego zamiast bardziej tradycyjnej sukni Valentino, którą pierwotnie zamierzała założyć.

Styl księżnej Diany wciąż inspiruje młodsze pokolenia

Niemal 30 lat po śmierci księżna Diana wciąż inspiruje młodsze pokolenia i pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych ikon stylu.

Według Halimi trwałe zainteresowanie stylem księżnej wynika między innymi z tego, że w swoich modowych wyborach wyprzedzała swoją epokę. – Wiele cech, które podziwiamy u współczesnych ikon stylu – umiejętność komunikowania poprzez ubiór własnej tożsamości, pewności siebie i indywidualności – Diana uosabiała już dziesiątki lat wcześniej – powiedziała ekspertka Sotheby’s.

Jak podkreśliła Halimi, znaczenie mają przy tym nie tylko same ubrania. – Co ważne, ludzi inspiruje nie tylko to, co nosiła. Inspiruje ich również to, co reprezentowały jej modowe wybory – podkreśliła.