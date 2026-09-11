Funkcjonariusz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (fot. ilustracyjna)
„W śledztwie dotyczącym ZondaCrypto funkcjonariusze CBZC, działając na polecenie prokuratora ze Śląskiego Wydziału PZ PK, przeprowadzili przeszukania na terenie Wrocławia” – ogłosił Waldemar Żurek w mediach społecznościowych.
„W toku czynności zabezpieczono sprzęt elektroniczny, który mógł być użytkowany przez Artura Ch. i może zawierać dane istotne dla prowadzonego śledztwa” – napisał w serwisie X.
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Sprawa jest jasna. Przemysław Kral jest podejrzanym i składa wyjaśnienia w sprawie Zondacrypto. Wątpliwości nie ma prokurator Piotr Kosmaty i twier...
Artur Chodziński odniósł się do doniesień w mediach społecznościowych. „Uwaga na dezinformację. Przekazałem dzisiaj policji przygotowane przeze mnie wcześniej dokumenty, nośniki danych i inne przemioty, które mogą być istotne dla pełnego wyjaśnienia sprawy Przemysława K.” – napisał na X, dodając, że czynność trwała ok. 20 minut. „Wszystkie medialne wrzutki o jakichś »trwających przeszukaniach« to oczywiście kłamstwo” – zadeklarował.
Według doniesień medialnych Chodzyński miał współpracować z szefem Zondacrypto Przemysławem Kralem. Należąca do Chodzyńskiego firma miała wystawić czeskiej spółce Krala faktury na ponad pół miliona złotych. Według dziennikarskiego śledztwa w zamian Chodziński ujawnił mu m.in. wrażliwe dane dziennikarza, który opisywał związaną z giełdą aferę i zapewniał, że ma możliwość wpływania na prawicowych urzędników państwowych. Chodzyński zaprzecza tym ustaleniom.
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Politycy koalicji utrzymują, że komisja śledcza dotycząca Zondacrypto nie powstanie, ale chcą jej PiS i Mateusz Morawiecki. Według eksperta afera s...
Śledztwo ws. Zondacrypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach w kwietniu pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. W sierpniu śledztwo ws. Zondacrypto połączono ze śledztwem ws. zaginięcia twórcy Zondacrypto Sylwestra Suszka, które prowadzi delegatura Prokuratury Krajowej w Katowicach. W tej sprawie aresztowany został m.in. szef PKOL Radosław Piesiewicza.
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