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Religijna wojna Putina. Relikwie świętych jadą na front

Szczątki kolejnego świętego mają wesprzeć rosyjską armię inwazyjną w Ukrainie. Kreml chwyta się wszelkich sposobów, by wzbudzić entuzjazm w wojskach.

Publikacja: 11.09.2026 04:36

Szczątki moskiewskiego władcy odnaleziono pod koniec sierpnia w soborze Archangielskim na Kremlu

Szczątki moskiewskiego władcy odnaleziono pod koniec sierpnia w soborze Archangielskim na Kremlu

Foto: Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS

Andrzej Łomanowski

– On ochroni swój lud. Dane nam będzie zwycięstwo w toczących się obecnie działaniach wojennych, Rosja bez wątpienia zatriumfuje. Dlatego właśnie objawiono nam relikwie świętego Dmitrija Dońskiego – na znak, że Pan znów jest z nami – tłumaczył prawosławny duchowny Walerij Duchanin.

Na front jadą relikwie – dokładniej, część prawej ręki – moskiewskiego księcia Dmitrija Dońskiego, który w 1380 r. pobił mongolską ordę na Kulikowym Polu, a w 1988 r. został kanonizowany. Zwycięstwo jest uznawane za początek wyzwolenia Moskwy z „mongolskiego jarzma”. Dlatego do żołnierzy jedzie „prawica księcia, ta sama, w której trzymał miecz w czasie bitwy”.

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