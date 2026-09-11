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Szczątki moskiewskiego władcy odnaleziono pod koniec sierpnia w soborze Archangielskim na Kremlu
– On ochroni swój lud. Dane nam będzie zwycięstwo w toczących się obecnie działaniach wojennych, Rosja bez wątpienia zatriumfuje. Dlatego właśnie objawiono nam relikwie świętego Dmitrija Dońskiego – na znak, że Pan znów jest z nami – tłumaczył prawosławny duchowny Walerij Duchanin.
Na front jadą relikwie – dokładniej, część prawej ręki – moskiewskiego księcia Dmitrija Dońskiego, który w 1380 r. pobił mongolską ordę na Kulikowym Polu, a w 1988 r. został kanonizowany. Zwycięstwo jest uznawane za początek wyzwolenia Moskwy z „mongolskiego jarzma”. Dlatego do żołnierzy jedzie „prawica księcia, ta sama, w której trzymał miecz w czasie bitwy”.
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