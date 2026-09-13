Były premier zrozumiał, że ściganie się w radykalizmie nie ma sensu. I to był pierwszy krok w stronę uniezależnienia się od Jarosława Kaczyńskiego. Kolejnym był otwarty bunt, a następnym – nieuchronnym – faktyczna i formalna separacja. Co ciekawe, obserwatorzy słusznie zauważają, że Mateusz Morawiecki, nieco wbrew trendom „łowi” na prawicy, a nie w labilnym centrum.

Świadomy rozwód ze środowiskiem Mateusza Morawieckiego