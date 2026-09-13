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Bogusław Chrabota: Mateusz Morawiecki w Karpaczu przyciągnął tłum. Ale w polityce to mało

Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego rośnie w siłę, ale zbyt wolno, by odegrał jakąś istotną rolę na prawicy. Dariusz Wójtowicz, prezydent Mysłowic jako nowa postać w tej formacji, to znak, że następuje reorientacja polityczna środowiska Morawieckiego. To dla niego jedyna szansa.

Publikacja: 13.09.2026 17:11

Mateusz Morawiecki

Mateusz Morawiecki

Foto: PAP/Jarek Praszkiewicz

Bogusław Chrabota

Były premier zrozumiał, że ściganie się w radykalizmie nie ma sensu. I to był pierwszy krok w stronę uniezależnienia się od Jarosława Kaczyńskiego. Kolejnym był otwarty bunt, a następnym – nieuchronnym – faktyczna i formalna separacja. Co ciekawe, obserwatorzy słusznie zauważają, że Mateusz Morawiecki, nieco wbrew trendom „łowi” na prawicy, a nie w labilnym centrum.

Świadomy rozwód ze środowiskiem Mateusza Morawieckiego

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