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Zachodnie sankcje i ukraińskie drony postawiły pod znakiem zapytania przyszłość rosyjskich linii lotniczych
Gdy w piątek (11 września) sprawdzaliśmy bezpośrednie połączenia z Warszawy do jednego z największych lotnisk świata w Dubaju, znaleźliśmy najtańszy bilet za prawie 2400 zł. W tym samym czasie bezpośredni lot z moskiewskiego lotniska Wnukowo do tego samego lotniska w ZEA kosztował nieco ponad 28 tys. rubli (równowartość 1230 zł). Przy tym zarówno z Moskwy, jak i z Warszawy leci się tam tyle samo – około 6,5 godziny. Z kolei do Stambułu, do którego z Warszawy lecimy niespełna trzy godziny, tego samego dnia najtańszy bilet na bezpośredni lot w jedną stronę kosztował ponad 900 zł. Z moskiewskiego Szeremietiewa można było tam dotrzeć (najtańszy bezpośredni lot trwałby stamtąd dwie godziny dłużej) za zaledwie 13 tys. rubli (około 550 zł).
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