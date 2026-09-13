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„Rzecz o idei”: To nie jest kraj dla lewicy. Prawica ma w Polsce łatwiej?

Samozawiniony upadek, czy premia dla prawicy: co jest przyczyną słabej pozycji lewicy w Polsce? W nowym odcinku "Rzeczy o idei" Michał Płociński i Estera Flieger rozmawiają o tym, czy przed Nową Lewicą i Razem jest jeszcze przyszłość.

Publikacja: 13.09.2026 18:00

Estera Flieger, Michał Płociński

Czy odpowiedzią na modlitwę Rafała Wosia „Lewicę racz nam zwrócić, Panie” okazał się – jak twierdzi sam publicysta – PiS? Czy lewica nie ma już czego szukać w Polsce, ponieważ partia Jarosława Kaczyńskiego zrealizowała lewicowy postulat, wprowadzając 500+? W nowym odcinku „Rzeczy o idei” Michał Płociński i Estera Flieger zastanawiają się nad rewolucyjnym znaczeniem programu. – Postawię dwie niepopularne tezy. Pierwsza: w 2015 r. PiS wygrał przypadkiem, w 2019 – całkowicie, dominując przy tym na polskiej scenie politycznej. Druga: wiele zmienił nie sam program, ale zachowanie liberałów, kiedy był wprowadzony – uważa Michał Płociński.

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