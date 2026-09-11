Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, środkowa i zachodnia Europa jest pod wpływem układów wysokiego ciśnienia z głównymi centrami nad Azorami i Polską. Nad resztą kontynentu pogodę kształtują niże z układami frontów atmosferycznych. Polska jest pod wpływem wyżu, tylko na południowym wschodzie kraju zaznacza się wpływ pofalowanego frontu atmosferycznego związanego z niżem znad Bałkanów. Z północnego zachodu nadal napływa powietrze polarne morskie.

Reklama Reklama

Piątek: Pochmurny, deszczowy i chłodny

W piątek zachmurzenie umiarkowane i duże, na południu i południowym wschodzie wzrastające do całkowitego. W południowej połowie kraju opady deszczu, w Małopolsce i na Podkarpaciu okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana suma opadów miejscami od 15 mm do 25 mm. Słabe przelotne opady deszczu możliwe również na północy kraju.

Temperatura maksymalna od 12 st. C, 13 st. C na południu, około 17 st. C w centrum, do 19 st. C na zachodzie kraju. Wiatr słaby, w północnej połowie kraju z kierunków zachodnich przechodzący w zmienny, w południowej zmienny, przechodzący na północny. W Sudetach wiatr porywisty, w Tatrach porywy do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie duże, na południowym wschodzie całkowite, postępujące od zachodu większe przejaśnienia i rozpogodzenia. W południowo-wschodniej części kraju opady deszczu, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie prognozowana suma opadów miejscami od 10 mm do 15 mm. Miejscami silne zamglenia, w obszarach rozpogodzeń lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m.

Temperatura minimalna od 6 st. C, 7 st. C na południu, około 9 st. C w centrum, do 12 st. C, 13 st. C miejscami na wschodzie i zachodzie kraju; w rejonie Półwyspu Helskiego około 14 st. C; na obszarach podgórskich spadki do około 4 st. C. Wiatr słaby, na południowym wschodzie okresami umiarkowany, zmienny, przechodzący na kierunki zachodnie, jedynie na południowym wschodzie i południu z kierunków północnych. W Sudetach i Tatrach porywy wiatru do 55 km/h.

Prognoza pogody na sobotę. Więcej przejaśnień

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przejściowymi rozpogodzeniami. Miejscami, głównie na wschodzie i południu, a w drugiej połowie dnia także na północy opady deszczu. Na południowym wschodzie prognozowana suma opadów miejscami do 10 mm.

Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 17 st. C do 22 st. C, chłodniej w części południowo-wschodniej, od 11 st. C do 16 st. C. Wiatr słaby, na Podkarpaciu okresami umiarkowany, na zachodzie oraz w centrum z kierunków zachodnich, pod wieczór skręcający na południowy, na wschodzie północny i północno-zachodni. W Sudetach wiatr porywisty.

Warszawa: Na termometrach maksymalnie 18-19 st. C

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hPa. Przewiduje się stan stały ciśnienia. W Warszawie w piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna 18 st. C. Wiatr słaby, zmienny.

W nocy zachmurzenie duże. Temperatura minimalna 12 st. C. Wiatr słaby, zmienny. W sobotę w stolicy zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna 19 st. C. Wiatr słaby, północno-zachodni.