„Właśnie się dowiedziałem, że już w najbliższy czwartek godz. 12:30, sala nr 312, bud. U, odbędzie się wysłuchanie kluczowych managerów Meta w Polsce” – poinformował w opublikowanym w poniedziałek poście na portalu X Rafał Brzoska.

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Szef InPostu wymienił nazwiska pracowników amerykańskiego giganta, którzy mają odpowiadać na pytania dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji. Będą to: Robert Bednarski (Country Director, Polska i CEE), Jakub Turowski (Public Policy Director, CEE), Tomasz Parfjanowicz (Head of Marketing), Ewa Tumanow (Industry Head).

Jak napisał Rafał Brzoska, tematem spotkania jest „Informacja na temat funkcjonowania systemów reklamowych platform cyfrowych w zakresie promocji narzędzi generatywnej AI umożliwiających tworzenie deepfake’ów oraz skuteczność mechanizmów ochrony użytkowników platform – przedstawiają: Minister Cyfryzacji, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Minister Sprawiedliwości”.

„Nie wiem na czyj wniosek, ale może wreszcie się dowiemy, dlaczego nieustająco Prezydent Kraol Nawrocki oraz Premier Donald Tusk namawiają Polaków na lewe inwestycje za pośrednictwem scamu, na którym Meta w Polsce zarabia krocie” – napisał polski przedsiębiorca.

Na koniec zwrócił się do internautów: „Myślicie, że ktoś im to pytanie zada – ile zarabiają na scamie w Polsce?”.

Spór Rafała Brzoski z właścicielem Facebooka i Instagrama o deepfake’i

Założyciel InPostu Rafał Brzoska wszedł w konflikt z Metą z powodu fali oszustw na należących do koncernu platformach Facebook i Instagram. Cyberprzestępcy masowo emitowali na nich fałszywe reklamy typu deepfake, bezprawnie wykorzystując między innymi twarze biznesmena oraz jego żony do wyłudzania pieniędzy od internautów.

Mimo orzeczeń sądowych oraz interwencji Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), amerykańska firma nie zablokowała tych materiałów, które z czasem wyświetliły się nawet dzieciom Brzoski. Przedsiębiorca otwarcie skrytykował Metę i ujawnił nazwiska polskich menedżerów zatrudnionych w firmie. Gigant technologiczny odpowiedział czasowym zawieszeniem konta biznesmena, konsekwentnie odrzucając odpowiedzialność za ten problem. W konflikt włączył się również polski rząd, domagając się od Mety wyjaśnień.

Presja polskich władz i biznesu zmiękczyła giganta mediów społecznościowych. Właściciel Facebooka ogłosił wdrożenie na naszym rynku dodatkowych środków bezpieczeństwa. Polska jest jednym z pierwszych tego typu krajów.