W agendzie Forum znalazły się tematy z zakresu finansowania i organizacji systemu, polityki lekowej i przyszłości szpitali oraz cyfryzacji, sztucznej inteligencji, profilaktyki oraz dostępu do skutecznego leczenia.

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– Hasło „Trudne wybory w zdrowiu. Na co jesteśmy gotowi?” odzwierciedla moment, w którym znajduje się dziś system ochrony zdrowia. Coraz częściej słyszymy od osób, które dobrze znają działanie systemu, że dotarliśmy do ściany. I wszyscy doskonale wiedzą, że system w obecnej formule nie przystaje już do rzeczywistości i potrzeb. Z drugiej strony brakuje odwagi we wprowadzaniu nowatorskich rozwiązań. Nadal nie ma też jasnej mapy drogowej – jakiego systemu właściwie oczekujemy i na co nas stać – mówi Klara Klinger, redaktorka naczelna Rynku Zdrowia.

Podczas organizowanych debat głos zabiorą decydenci systemu, eksperci, przedstawiciele szpitali oraz biznesu skupionego wokół ochrony zdrowia. Wśród prelegentów znaleźli się, między innymi: Mateusz Babicki, Jarosław J. Fedorowski, Grzegorz Gielerak, Marek Gierlotka, Łukasz Jankowski, Alina Kułakowska, Marta Nowacka, Łukasz Pietrzak, Klaudia Rogowska, Renata Wachowicz.

Forum Rynku Zdrowia to jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych funkcjonowaniu i przyszłości polskiego systemu ochrony zdrowia. Rokrocznie wydarzenie gromadzi 1600 osób stacjonarnie.

Agenda wydarzenia, szczegóły i rejestracja dostępne są na stronie www.forumrynkuzdrowia.pl

Materiał powstał we współpracy z PTWP