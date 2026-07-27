Materiał powstał we współpracy z PTWP

Kolejna, 16. już edycja Property Forum odbędzie się 28–29 września w Hotelu Sheraton Grand Warsaw. To jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych rynkowi nieruchomości w Polsce. Przedstawiciele biznesu, administracji publicznej, instytucji finansowych oraz eksperci będą rozmawiać o wyzwaniach i kierunkach rozwoju sektora, który stoi dziś przed koniecznością dostosowania się do dynamicznych zmian gospodarczych, technologicznych i społecznych.

Program tegorocznej edycji obejmie kilkadziesiąt debat i spotkań poświęconych najważniejszym segmentom rynku nieruchomości. W centrum dyskusji znajdą się m.in. nowe modele inwestowania i finansowania projektów, przyszłość rynku mieszkaniowego, biurowego, handlowego, hotelowego i logistycznego, rozwój centrów danych, sztuczna inteligencja oraz wpływ transformacji energetycznej na sektor nieruchomości. Uczestnicy porozmawiają również o odporności aktywów, rozwoju miast, rewitalizacji oraz zmieniających się potrzebach użytkowników.

Częścią wydarzenia pozostaje Prime Property Prize – jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień polskiego rynku nieruchomości. Już po raz 16. nagrodzone zostaną firmy, inwestycje, miasta i liderzy, którzy wywierają realny wpływ na rozwój sektora, wyznaczają standardy jakości oraz odpowiadają na zmieniające się potrzeby rynku. Laureatów poznamy podczas uroczystej gali towarzyszącej Property Forum 2026.

Property Forum od lat stanowi przestrzeń wymiany wiedzy, doświadczeń i opinii pomiędzy uczestnikami rynku. To miejsce spotkań osób podejmujących decyzje, które mają wpływ na rozwój branży i kierunki jej transformacji.

Rejestracja na tegoroczną edycję wydarzenia już trwa. Organizatorzy zapraszają do udziału wszystkich przedstawicieli rynku nieruchomości zainteresowanych debatą o przyszłości sektora oraz możliwością nawiązania wartościowych relacji biznesowych.

Agenda oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie wydarzenia: www.propertyforum.pl

Materiał powstał we współpracy z PTWP