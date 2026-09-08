Piotr Niemczyk, działacz opozycji w okresie PRL, ekspert ds. bezpieczeństwa i funkcjonariusz Urzędu Ochrony Państwa w latach 90., przebywa w jednej z jednostek penitencjarnych. Informację o zatrzymaniu mężczyzny przekazała Wirtualnej Polsce Rzecznik Służby Więziennej ppłk Arleta Peconek.

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Piotr Niemczyk zatrzymany. Paweł Kasprzak odbył już karę w związku z protestem Ostatniego Pokolenia

W maju 2025 roku w Warszawie miały miejsce protesty organizacji aktywistów klimatycznych Ostatnie Pokolenie. Za blokowanie ruchu oraz opór wobec policji sąd skazał w sumie 26 uczestników protestu na miesięczne ograniczenie wolności – przyjęło ono formę prac społecznych. Wśród skazanych znaleźli się m.in. działacze opozycji w okresie PRL: Piotr Niemczyk oraz jeden z liderów Obywateli RP Paweł Kasprzak.

Obaj mężczyźni odmówili wykonania kary, w wyniku czego sąd zmienił miesiąc ograniczenia wolności na karę 15 dni aresztu. Kasprzak odbył karę w dniach od 23 kwietnia do 8 maja tego roku. Rzeczniczka SW potwierdziła w rozmowie z Wirtualną Polską wcześniejsze nieoficjalne doniesienia o zatrzymaniu Niemczyka i osadzeniu go w jednej z jednostek penitencjarnych.

Jak twierdził sam Kasprzak w rozmowie z Onetem, kara wymierzona Niemczykowi nie jest zasłużona – nie blokował on zdaniem Kasprzaka drogi, a jedynie stał z transparentem na chodniku.

– O ile ja akurat zasłużyłem, bo rzeczywiście siedziałem na jezdni i blokowałem ruch, to w przypadku Piotra sytuacja była zupełnie inna. On stał z transparentem na chodniku. Doznał wcześniej skomplikowanego urazu nogi, więc bał się, że jak usiądzie, to zdrowotnie może się to dla niego źle skończyć. Mimo to został skazany za to, że blokował ruch i nie chciał zejść z jezdni. Co za absurd – mówił Kasprzak.