Jak będzie wyglądał polski sektor energii w najbliższych latach? Jak połączyć bezpieczeństwo energetyczne, transformację i konkurencyjność gospodarki? W Katowicach odbędzie się w dniach 30 września – 1 października Energy Days, w którym udział wezmą przedstawiciele największych grup energetycznych, operatorzy systemów przesyłowych i dystrybucyjnych, przedsiębiorstwa przemysłowe, inwestorzy, instytucje finansowe, administracja publiczna, organizacje branżowe oraz dostawcy rozwiązań dla energetyki.

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Energy Days ma być miejscem spotkania osób, które nie tylko obserwują zmiany zachodzące na rynku energii, ale bezpośrednio uczestniczą w ich wdrażaniu. W centrum debat znajdą się m.in. energetyka jądrowa i małe reaktory modułowe (SMR), odnawialne źródła energii, w tym offshore, lądowa energetyka wiatrowa i fotowoltaika, a także biogaz i wodór.

Tegoroczna edycja poświęci wiele uwagi zagadnieniu, jakim jest local content, czyli udziałowi polskich przedsiębiorstw, kompetencji i produktów w realizacji inwestycji energetycznych. Skala transformacji oznacza zapotrzebowanie na tysiące usług, urządzeń, komponentów i specjalistycznych kompetencji. Rozwój krajowych łańcuchów dostaw może z jednej strony zwiększać bezpieczeństwo gospodarcze, z drugiej – tworzyć szanse rozwojowe dla polskiego przemysłu. Właśnie dlatego temat potencjału krajowych wykonawców, dostawców i podwykonawców będzie obecny zarówno w programie konferencyjnym, jak i podczas wydarzeń towarzyszących, w tym Suppliers’ Day – Dni Dostawców dla energetyki.

Energy Days będzie nie tylko przestrzenią do wymiany opinii, lecz także miejscem prezentacji konkretnych rozwiązań i nawiązywania relacji biznesowych. Strefa EXPO pozwoli uczestnikom zapoznać się z najnowszymi technologiami, urządzeniami i usługami dla sektora energii.

Więcej informacji: www.energydays.pl

Materiał powstał we współpracy z PTWP