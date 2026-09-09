– Chciałbym zwrócić się do rosyjskiego dowództwa i liderów wojskowo-politycznych. Zdejmijcie już te nosy klaunów i pofarbowane peruki, przestańcie wyglądać jak głupki. (…) Świętohirsk jest całkowicie kontrolowany przez nas, w sumie to nasze tyły – mówił dowódca ukraińskiego 3 Korpusu, gen. Andrij Biłecki w nagraniu, do którego zrobienia sprowokował go Władimir Putin.

Rosyjski przywódca ogłosił bowiem, że miasto Świętohirsk zostało zajęte przez jego wojska. W trakcie rozmów na Kremlu z wysłannikami amerykańskiego prezydenta upierał się, że ma przewagę na froncie. Domagał się, by Amerykanie przekazali te informacje w Kijowie, do którego jechali wprost od niego.