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Świętohirsk jest ostrzeliwany przez Rosjan od początku wojny (zdjęcie z 2025 roku)
– Chciałbym zwrócić się do rosyjskiego dowództwa i liderów wojskowo-politycznych. Zdejmijcie już te nosy klaunów i pofarbowane peruki, przestańcie wyglądać jak głupki. (…) Świętohirsk jest całkowicie kontrolowany przez nas, w sumie to nasze tyły – mówił dowódca ukraińskiego 3 Korpusu, gen. Andrij Biłecki w nagraniu, do którego zrobienia sprowokował go Władimir Putin.
Rosyjski przywódca ogłosił bowiem, że miasto Świętohirsk zostało zajęte przez jego wojska. W trakcie rozmów na Kremlu z wysłannikami amerykańskiego prezydenta upierał się, że ma przewagę na froncie. Domagał się, by Amerykanie przekazali te informacje w Kijowie, do którego jechali wprost od niego.
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