Do posiedzenia grupy Ramstein, czyli krajów wspierających Ukrainę w wojnie obronnej z Rosją, doszło 8 września w formule online.

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Niemcy przekażą Ukrainie pociski do zestawów Patriot, Wielka Brytania – 95 tysięcy dronów

Oprócz poinformowania przez resort obrony Ukrainy o wsparciu od Polski ukraińskie ministerstwo ogłosiło, że na spotkaniu Niemcy zadeklarowały nowe dostawy pocisków przechwytujących do systemów Patriot i samolotów F-16, a także zakup dronów. Z kolei Wielka Brytania przeznaczy 100 mln funtów na dostawy amerykańskiego uzbrojenia w ramach mechanizmu Prioritised Ukraine Requirements List (PURL).

Do końca roku Wielka Brytania dostarczy również Ukrainie dodatkowe 95 tys. dronów oraz – ze środków innych państw – dziesiątki tysięcy pocisków artyleryjskich o zwiększonym zasięgu.

Estonia będzie przekazywać Ukrainie wsparcie na poziomie 0,25 proc. PKB

Holandia ogłosiła przekazanie 300 mln dolarów na projekt „Linia dronów” oraz dostawę 300 pocisków do zwalczania bezzałogowych statków powietrznych. Estonia będzie kontynuowała wsparcie Ukrainy w 2027 roku na poziomie co najmniej 0,25 proc. PKB.

Norwegia przekaże zapowiedziany wcześniej pakiet o wartości 200 mln dolarów na zakup pocisków Patriot. Hiszpania przeznaczy 2 mln euro na paliwo za pośrednictwem Agencji Wsparcia i Zamówień NATO. Hiszpańska pomoc obejmie również dostawy pocisków do systemów obrony powietrznej oraz amunicji artyleryjskiej.

Litwa ogłosiła 10 mln dolarów wkładu do inicjatywy PURL. Szwecja przekaże pakiet wsparcia o wartości 28 mln dolarów. Obejmuje on wkład do inicjatywy PURL w wysokości 14 mln dolarów.

„Ministerstwo Obrony Ukrainy dziękuje wszystkim partnerom, którzy wspierają obronę Ukrainy i pomagają wzmacniać jej Siły Obrony na polu walki” – głosi komunikat ukraińskiego resortu.