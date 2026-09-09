Donald Trump przekazał czterem pracownikom Białego Domu świąteczne prezenty w gotówce. Troje z nich otrzymało po 45 tys. dol., a jedna osoba – 20 tys.

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Informacje o kwotach ujawniono w corocznych oświadczeniach finansowych opublikowanych przez administrację.

Nawet 45 tysięcy dol. w prezencie. Oto kogo obdarował Donald Trump

Asystentka prezydenta USA Natalie Harp otrzymała od Trumpa 45 tys. dol.. Taką samą kwotę dostały także doradczyni ds. komunikacji Margo Martin oraz zastępczyni dyrektora ds. operacji Gabinetu Owalnego Chamberlain Harris. Dyrektor ds. operacji Gabinetu Owalnego Walt Nauta otrzymał natomiast 20 tys. dol.

O prezentach – podarowanych z okazji Bożego Narodzenia – wspomniano w corocznych oświadczeniach finansowych pracowników, które administracja opublikowała w ubiegłym tygodniu. Jak wynika z raportu Białego Domu dotyczącego wynagrodzeń, przekazanego Kongresowi, Harp, Martin i Harris zarabiają rocznie po 150 tys. dol. Roczne wynagrodzenie Nauty wynosi zaś 175 tys. dol.

Informację o kwotach jako pierwszy podał we wtorek „The Washington Post”.

Biały Dom: To wieloletnia praktyka Trumpa

Przedstawiciel Białego Domu powiedział w rozmowie z agencją Associated Press, że przekazywanie takich upominków nie jest w przypadku Donalda Trumpa nową praktyką. – Od dawna ma zwyczaj dawania prezentów świątecznych osobom ze swojego otoczenia, w tym czasami pracownikom i współpracownikom, zarówno w administracji państwowej, jak i wcześniej, gdy działał w sektorze prywatnym – przekazał urzędnik. Nie poinformował jednak, czy podobne prezenty otrzymali od prezydenta również inni pracownicy.

Przedstawiciel Białego Domu podkreślił jednocześnie, że przekazane pieniądze nie miały związku z wykonywaniem przez obdarowane osoby obowiązków służbowych. Jak zaznaczył, prezenty „nie były związane z oficjalnymi obowiązkami rządowymi tych osób, a zatem są w pełni dopuszczalne zgodnie z odpowiednimi standardami prawnymi i etycznymi”.

Kobieta z drukarką i kamerdyner z zarzutami. Kim są obdarowani pracownicy?

Natalie Harp jest jedną z osób regularnie przebywających u boku Donalda Trumpa. Jest znana między innymi z tego, że nosi ze sobą przenośną drukarkę – Trump woli bowiem zapoznawać się z ważnymi informacjami na papierze, a nie na ekranie.

Margo Martin pracuje z Trumpem od czasu jego wcześniejszej kadencji w Białym Domu. Zaczynała jako asystentka biura prasowego. Po przegranych przez Trumpa wyborach w 2020 r. z Joe Bidenem przeniosła się wraz z nim do Palm Beach na Florydzie, gdzie pomagała prowadzić jego działalność medialną. Po zwycięstwie Trumpa w wyborach w 2024 r. ponownie wróciła z nim do Białego Domu.

Na początku tego roku Trump powołał Chamberlain Harris do amerykańskiej Komisji Sztuk Pięknych (CFA). Organ ten sprawuje nadzór między innymi nad projektem sali balowej Białego Domu realizowanym przez prezydenta.

Walt Nauta wcześniej pracował natomiast jako osobisty kamerdyner Trumpa. W 2023 r. Nauta oraz zarządca posiadłości Mar-a-Lago Carlos De Oliveira zostali oskarżeni o spiskowanie z Trumpem w celu utrudnienia śledztwa FBI dotyczącego tajnych dokumentów, które republikanin zabrał ze sobą po opuszczeniu Białego Domu po swojej pierwszej kadencji. Zarzuty te zostały oddalone w 2024 r.