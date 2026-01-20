Aktualizacja: 20.01.2026 15:11 Publikacja: 20.01.2026 15:04
Prezydent USA Donald Trump rozmawia z dziennikarzami w Białym Domu w Waszyngtonie
Foto: Reuters/Nathan Howard
Nagła eskalacja starań Trumpa o przejęcie kontroli nad Grenlandią na początku tego roku mocno wstrząsnęła europejskimi sojusznikami i zmusiła jego współpracowników Donalda Trumpa do natychmiastowego opracowania strategii, która spełniłaby coraz głośniejsze groźby prezydenta USA. Niektórzy obawiają się jednak, że prezydent posuwa się za daleko, twierdząc, że Stany Zjednoczone nie zadowolą się niczym innym jak całkowitą kontrolą nad krajem – twierdzi CNN.
Chociaż ekipa Trumpa w dużej mierze podziela jego zdanie na temat znaczenia kontroli USA nad Grenlandią ze względów bezpieczeństwa narodowego, wielu jego najważniejszych doradców nie podziela jego zdania na temat najlepszego sposobu osiągnięcia tego celu. – Nie chcemy z tego zrobić państwa – powiedział jeden z doradców Trumpa w rozmowie ze stacją CNN. – Ale czy chcemy z nimi sojuszu? Nie ma co do tego wątpliwości.
Choć Trump nasila swoją agresywną retorykę o chęci aneksji Grenlandii i nie wyklucza możliwości użycia środków militarnych, wielu urzędników obawia się tak drastycznego kroku. Zamiast tego, wielu doradców Trumpa preferuje wykorzystanie groźby wprowadzenia ceł jako narzędzia negocjacyjnego, które otworzyłoby drogę do ustępstw ze strony Europejczyków. Rozmówcy CNN twierdzą, że rozwiązując sprawę na drodze negocjacji, Donald Trump podkreśliłby również skuteczność „sztuki zawierania umów”.
Rzeczniczka Białego Domu Anna Kelly pytana przez CNN powiedziała, że „cała administracja jest gotowa zrealizować każdy plan nabycia Grenlandii, jaki wybierze prezydent”. – Prezydent Trump kieruje całą polityką zagraniczną i nie został wybrany po to, by zachować status quo – powiedziała. – Wielu poprzedników tego prezydenta dostrzegało strategiczną logikę pozyskania Grenlandii, ale tylko prezydent Trump miał odwagę, by poważnie się do tego zabrać – dodała.
Przynajmniej niektórzy europejscy przywódcy wciąż mają nadzieję, że porozumienie w sprawie Grenlandii jest możliwe. Po rozmowach z Trumpem w ten weekend, niektórzy urzędnicy stwierdzili, że prezydent „wydawał się otwarty na wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których niektóre państwa europejskie wysyłają wojska na Grenlandię”. Według wysokiego rangą brytyjskiego urzędnika, Trump przyznał w rozmowie telefonicznej z brytyjskim premierem Keirem Starmerem, że mógł otrzymać „błędne informacje” na temat rozmieszczenia wojsk europejskich na Grenlandii.
Jeden z europejskich urzędników powiedział, że Sekretarz Generalny NATO Mark Rutte jest przekonany, że możliwe jest zawarcie umowy, która umożliwiłaby prezydentowi wyjście z sytuacji, i poruszał kwestię renegocjacji umowy z 1951 r. pomiędzy USA, Danią i Grenlandią.
Urzędnicy i eksperci ze Stanów Zjednoczonych w zdecydowanej większości zgadzają się, że administracja Trumpa nie musi posiadać Grenlandii, mimo że terytorium jest cenne z punktu widzenia obrony przeciwrakietowej – o czym świadczą już tam rozmieszczone środki, m.in. zainstalowany już radar wczesnego ostrzegania w bazie kosmicznej Pituffik, dawniej znanej jako baza lotnicza Thule.
- Pytanie brzmi: „co administracja Trumpa uważa za zysk z posiadania Grenlandii w kontekście obrony przeciwrakietowej i obrony powietrznej” w kontekście obecnej retoryki Grenlandii, która brzmi: „możecie wysłać tyle żołnierzy, ile chcecie, możecie mieć tyle baz, ile chcecie, będziemy z wami współpracować” – powiedział jeden z rozmówców CNN. Jak zaznacza stacja, dla Trumpa odpowiedź jest oczywista. Nigdy nie postrzegał rozmieszczania kolejnych amerykańskich baz, radarów i pocisków rakietowych na Grenlandii jako alternatywy dla całkowitej kontroli.
Trump – jak przypomina CNN – konsekwentnie podkreśla, że jedynym sposobem na czerpanie prawdziwych korzyści z Grenlandii jest całkowite przejęcie nad nią kontroli. - Moglibyśmy tam umieścić wielu żołnierzy już teraz, gdybym chciał, ale potrzeba więcej niż to – cytuje prezydenta amerykańska stacja. – Potrzebujesz własności. Naprawdę potrzebujesz tytułu – dodał Donald Trump.
Urzędnicy twierdzą, że najnowsze agresywne działania Trumpa na Grenlandii rozpoczęły się po udanej misji wojskowej USA na początku stycznia, mającej na celu pojmanie ówczesnego prezydenta Wenezueli Nicolása Maduro, co utwierdziło prezydenta USA w przekonaniu o amerykańskiej hegemonii nad całą półkulą zachodnią. Niektórzy europejscy urzędnicy obawiają się również, że decyzja o wysłaniu wojsk z niektórych europejskich państw na Grenlandię mogła przynieść odwrotny skutek, irytując Trumpa i skłaniając go do szybszego działania, niż zrobiłby to w innych okolicznościach.
– W tej chwili zamierzamy coś zrobić z Grenlandią, niezależnie od tego, czy im się to podoba, czy nie – oświadczył Trump 9 stycznia. – Bo jeśli tego nie zrobimy, Rosja albo Chiny przejmą Grenlandię – dodał.
Foto: PAP/ Reuters
