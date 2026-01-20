Z tego artykułu się dowiesz: Jakie konsekwencje dla globalnego ładu mogą wynikać z roszczeń terytorialnych USA?

Dlaczego były prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski uważa sytuację za niebezpieczną?

Jakie mogą być skutki działań Trumpa dla relacji wewnątrz NATO?

Kwaśniewski zwrócił przy tym uwagę, że ład, który się sypie „w tej części świata, w której żyjemy, dał szanse na bezpieczeństwo, na pokój i rozwój”.

Reklama Reklama

– Chcą to zepsuć ci, którzy nie zgadzali się z tym ładem. Przede wszystkim Rosja i Putin, ale także Chiny, które nigdy nie chciały włączyć się w te wartości demokratyczne, które były dla nich nieakceptowalne – ocenił w rozmowie z Onetem były prezydent, który jednocześnie zauważył, że „niespodziewanie liderem tego chaosu” staje się prezydent USA. Taką sytuację Kwaśniewski uznał za „niezrozumiałą, niesamowitą i niebezpieczną”.

Donald Trump - najważniejsze daty Foto: PAP

Aleksander Kwaśniewski: Donald Trump chce poszerzyć terytorium USA

Były prezydent ocenił, że obecnie Zachód musi odpowiedzieć sobie na pytanie, czy „ma jakąś szansę dogadać się z Ameryką, która była liderem” świata zachodniego. – Zadziwia to, że dzisiaj Trump powoduje konflikt wewnątrz NATO. Jeżeli przyjąć za poważne, że Grenlandia jest kluczową kwestią dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych i świata zachodniego, to jest to do rozwiązania na bardzo wielu innych płaszczyznach. To wcale nie musi oznaczać, że Duńczycy mają oddać w prezencie Grenlandię jako terytorium Stanów Zjednoczonych – stwierdził. Według byłego prezydenta, jeśli USA uważają Grenlandię za tak ważną ze względu na bezpieczeństwo mogą, np. zwiększyć obecność wojskową na wyspie (USA mają na Grenlandii baz wojskową Pituffik, w której stacjonuje ok. 100 żołnierzy, Kopenhaga sygnalizuje, że nie będzie się sprzeciwiać zwiększeniu liczby żołnierzy i instalacji wojskowych USA na wyspie).