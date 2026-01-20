Rzeczpospolita
Wydarzenia
Donald Trump opublikował prywatne rozmowy z Emmanuelem Macronem i Markiem Rutte

Donald Trump po raz kolejny użył swoich mediów społecznościowych, by poruszyć sprawę Grenlandii. Opublikował treść SMS-owej rozmowy z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, ujawnił też treść rozmowy z szefem NATO Markiem Rutte.

Publikacja: 20.01.2026 09:16

Donald Trump

Donald Trump

Foto: Reuters/Elizabeth Frantz

Bartosz Lewicki

Na portalu społecznościowym Truth Social ukazał się wpis Donalda Trumpa, zawierający treść SMS-a od Macrona, nieopatrzony jednak żadnym komentarzem ze strony Trumpa.

„Całkowicie się zgadzamy w sprawie Syrii. Możemy zdziałać cuda w sprawie Iranu. Nie rozumiem, co robisz w sprawie Grenlandii” – miał napisać do Donalda Trumpa Emmanuel Macron.

„Mogę zorganizować spotkanie G7 po Davos, w Paryżu, w czwartek po południu. Mogę zaprosić na marginesie Ukraińców, Duńczyków, Syryjczyków i Rosjan” – miał zaproponować Macron w opublikowanej przez Donalda Trumpa wiadomości. „Zjedzmy razem kolację w Paryżu, w czwartek, zanim wrócisz do USA” – wynika z treści wiadomości.

Powołując się na źródło zbliżone do prezydenta Francji, agencja Reutera przekazała, że treść SMS-a od Macrona jest autentyczna.

Jeszcze zanim w serwisie Truth Social ukazał się ten wpis Donalda Trumpa, amerykański prezydent groził Francji możliwością wprowadzenia 200 proc. cła na francuskie wina i szampany. Miałoby to skłonić Macrona do dołączenia do tworzonej przez Trumpa Rady Pokoju. Jednocześnie prezydent USA stwierdził, że Macrona „nikt nie chce”, bo opuści urząd za kilka miesięcy – po wyborach prezydenckich we Francji, planowanych na wiosnę 2027 r.

Czytaj więcej

Emmanuel Macron i Donald Trump
Dyplomacja
Donald Trump zmusi cłami Emmanuela Macrona do dołączenia do Rady Pokoju?

Kolejny wpis Donalda Trumpa, komplementy od Marka Rutte

„Panie Prezydencie, drogi Donaldzie – Twoje dzisiejsze dokonania w Syrii są niesamowite. Wykorzystam zaangażowanie medialne w Davos, aby podkreślić Twoją pracę tam, w Strefie Gazy i na Ukrainie. Jestem zdecydowany znaleźć sposób na dotarcie do Grenlandii. Nie mogę się doczekać, żeby Cię zobaczyć. Pozdrawiam, Mark” – brzmi wpis, który Donald Trump opatrzył podziękowaniami dla Marka Rutte, Sekretarza Generalnego NATO. 

Wcześniej Donald Trump opublikował informację o „bardzo dobrej rozmowie telefonicznej” na temat Grenlandii z Markiem Rutte. 

Donald Trump zapowiedział, że temat Grenlandii będzie podnoszony podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. „Zgodziłem się na spotkanie różnych stron w Davos w Szwajcarii. Jak bardzo jasno wyraziłem wobec wszystkich, Grenlandia jest kluczowa dla bezpieczeństwa narodowego i światowego. Nie ma tu mowy o odwrocie – co do tego wszyscy się zgadzają!" – wskazał amerykański prezydent.

Grenlandia

Grenlandia

Foto: Infografika PAP

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Azja Syria Osoby Donald Trump Emmanuel Macron Mark Rutte Donald Trump - druga kadencja
