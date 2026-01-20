Aktualizacja: 20.01.2026 09:33 Publikacja: 20.01.2026 09:16
Donald Trump
Foto: Reuters/Elizabeth Frantz
Na portalu społecznościowym Truth Social ukazał się wpis Donalda Trumpa, zawierający treść SMS-a od Macrona, nieopatrzony jednak żadnym komentarzem ze strony Trumpa.
„Całkowicie się zgadzamy w sprawie Syrii. Możemy zdziałać cuda w sprawie Iranu. Nie rozumiem, co robisz w sprawie Grenlandii” – miał napisać do Donalda Trumpa Emmanuel Macron.
„Mogę zorganizować spotkanie G7 po Davos, w Paryżu, w czwartek po południu. Mogę zaprosić na marginesie Ukraińców, Duńczyków, Syryjczyków i Rosjan” – miał zaproponować Macron w opublikowanej przez Donalda Trumpa wiadomości. „Zjedzmy razem kolację w Paryżu, w czwartek, zanim wrócisz do USA” – wynika z treści wiadomości.
Powołując się na źródło zbliżone do prezydenta Francji, agencja Reutera przekazała, że treść SMS-a od Macrona jest autentyczna.
Jeszcze zanim w serwisie Truth Social ukazał się ten wpis Donalda Trumpa, amerykański prezydent groził Francji możliwością wprowadzenia 200 proc. cła na francuskie wina i szampany. Miałoby to skłonić Macrona do dołączenia do tworzonej przez Trumpa Rady Pokoju. Jednocześnie prezydent USA stwierdził, że Macrona „nikt nie chce”, bo opuści urząd za kilka miesięcy – po wyborach prezydenckich we Francji, planowanych na wiosnę 2027 r.
Czytaj więcej
Prezydent USA Donald Trump zasugerował, że może nałożyć cła na Francję, by zmusić prezydenta tego...
„Panie Prezydencie, drogi Donaldzie – Twoje dzisiejsze dokonania w Syrii są niesamowite. Wykorzystam zaangażowanie medialne w Davos, aby podkreślić Twoją pracę tam, w Strefie Gazy i na Ukrainie. Jestem zdecydowany znaleźć sposób na dotarcie do Grenlandii. Nie mogę się doczekać, żeby Cię zobaczyć. Pozdrawiam, Mark” – brzmi wpis, który Donald Trump opatrzył podziękowaniami dla Marka Rutte, Sekretarza Generalnego NATO.
Wcześniej Donald Trump opublikował informację o „bardzo dobrej rozmowie telefonicznej” na temat Grenlandii z Markiem Rutte.
Donald Trump zapowiedział, że temat Grenlandii będzie podnoszony podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. „Zgodziłem się na spotkanie różnych stron w Davos w Szwajcarii. Jak bardzo jasno wyraziłem wobec wszystkich, Grenlandia jest kluczowa dla bezpieczeństwa narodowego i światowego. Nie ma tu mowy o odwrocie – co do tego wszyscy się zgadzają!" – wskazał amerykański prezydent.
Grenlandia
Foto: Infografika PAP
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W Minnesocie agenci służby imigracyjnej (ICE) wyciągnęli z domu 56-letniego ChongLy Thao, Laotańczyka posiadając...
20 stycznia 2025 r. nowy prezydent zapowiedział „złoty wiek” Stanów Zjednoczonych. Rok później już tylko co trze...
Moskwa nie komentowała ani porwania lidera Wenezueli Nicolasa Maduro, ani gróźb Waszyngtonu wobec Iranu i Kuby,...
Ułaskawienia sprawców ataku na Kapitol, wojny celne z sojusznikami, groźby aneksji Grenlandii i Kanady, eskalacj...
Francja odrzuciła zaproszenie prezydenta USA Donalda Trumpa do Rady Pokoju, powołanej w celu nadzorowania dalszy...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas