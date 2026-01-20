Na portalu społecznościowym Truth Social ukazał się wpis Donalda Trumpa, zawierający treść SMS-a od Macrona, nieopatrzony jednak żadnym komentarzem ze strony Trumpa.

„Całkowicie się zgadzamy w sprawie Syrii. Możemy zdziałać cuda w sprawie Iranu. Nie rozumiem, co robisz w sprawie Grenlandii” – miał napisać do Donalda Trumpa Emmanuel Macron.

„Mogę zorganizować spotkanie G7 po Davos, w Paryżu, w czwartek po południu. Mogę zaprosić na marginesie Ukraińców, Duńczyków, Syryjczyków i Rosjan” – miał zaproponować Macron w opublikowanej przez Donalda Trumpa wiadomości. „Zjedzmy razem kolację w Paryżu, w czwartek, zanim wrócisz do USA” – wynika z treści wiadomości.

Powołując się na źródło zbliżone do prezydenta Francji, agencja Reutera przekazała, że treść SMS-a od Macrona jest autentyczna.