Emmanuel Macron i Donald Trump
W poniedziałek pojawiła się informacja, że Macron odrzucił zaproszenie Trumpa do nowo utworzonej Rady Pokoju, która ma nadzorować wdrażanie porozumienia pokojowego w Strefie Gazy. Prezydent Francji podjął taką decyzję, ponieważ Paryż obawia się, że szerokie uprawnienia Rady sprawią, iż jej rola wykracza poza nadzór nad zarządzaniem palestyńską enklawą, w wyniku czego instytucja ta może stać się konkurencją dla ONZ, co stanowiłoby z kolei podważenie powojennego ładu międzynarodowego. Obawy te wynikają z wypowiedzi samego Trumpa, który stwierdził, że Rada Pokoju może w przyszłości zajmować się konfliktami innymi niż ten w Strefie Gazy.
Według pierwotnych założeń Rada Pokoju miała nadzorować wdrażanie planu pokojowego, a także koordynować odbudowę Strefy Gazy z udziałem międzynarodowych partnerów i wspierać stabilizację w enklawie. Rada nie miała bezpośrednio zarządzać enklawą – tym ma zająć się komitet złożony z Palestyńczyków, który ma jednak być nadzorowany przez Radę Pokoju.
Donald Trump poinformował o utworzeniu tzw. Rady Pokoju przed trzema dniami. „Jej skład zostanie wkrótce ogłoszony, ale mogę z całą pewnością stwierdzić, że to najwspanialsza i najbardziej prestiżowa rada, jaka kiedykolwiek została zebrana w jakimkolwiek czasie i miejscu” – napisał w należącym do siebie serwisie Truth Social.
W statucie Rada Pokoju jest opisywana jako instytucja, która ma zapewnić stały pokój na obszarach, które „są objęte konfliktem”. Ze statutu wynika, że ma to być instytucja, która nie zakończy działania po całkowitym wdrożeniu planu pokojowego dla Strefy Gazy.
– Cóż, nikt go nie chce, ponieważ wkrótce opuści urząd – skomentował decyzję Macrona odrzucającego zaproszenie do Rady Pokoju Trump. Prezydent USA nawiązał w ten sposób do wyborów prezydenckich, które czekają Francję w 2027 roku Macron nie będzie mógł ubiegać się o reelekcję, ponieważ obecna kadencja w Pałacu Elizejskim jest jego drugą i – zgodnie z konstytucją – ostatnią.
– Nałożę 200 proc. ceł na wina (francuskie) i szampany i dołączy – mówił jednocześnie Trump, sugerując że mógłby zmusić cłami prezydenta Francji do zmiany stanowiska ws. Rady Pokoju.
Trump w rozmowie z dziennikarzami potwierdził też informację podaną przez Kreml, że zaproszenie do Rady Pokoju otrzymał Władimir Putin. – Został zaproszony – przyznał. Łącznie zaproszenie do Rady Pokoju mieli otrzymać przedstawiciele ok. 60 państw świata.
W niedzielę o zaproszeniu do Rady Pokoju poinformował premier Węgier Viktor Orbán. Premier Węgier podkreślił, że przyjął zaproszenie. W poniedziałek MSZ Białorusi podało, że również Aleksandr Łukaszenko został zaproszony do Rady Pokoju.
Kancelaria Prezydenta Karola Nawrockiego potwierdziła, że zaproszenie do Rady Pokoju otrzymał prezydent Karol Nawrocki, ale Pałac Prezydencki nie przesądza, czy Nawrocki takie zaproszenie przyjmie. Bloomberg informował, że za prawo do bycia stałym członkiem Rady Pokoju trzeba będzie zapłacić co najmniej miliard dolarów Reuters podaje, że opłata taka będzie konieczna, jeśli dany członek będzie chciał należeć do Rady na dłużej niż trzy lata.
Prezydencki minister Marcin Przydacz zapowiedział, że w sprawie zaproszenia Nawrockiego do Rady Pokoju Pałac Prezydencki będzie konsultował się jeszcze ze stroną amerykańską, ma też prosić o opinię MSZ.
Głos w sprawie zaproszenia Nawrockiego do Rady Pokoju zabrał też premier Donald Tusk. Premier napisał, że „przystąpienie Polski do organizacji międzynarodowej wymaga zgody Rady Ministrów i ratyfikacji przez Sejm”. „Rząd kierować się będzie wyłącznie interesem i bezpieczeństwem państwa polskiego. I nikomu nie damy się rozegrać” – dodał.
