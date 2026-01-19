Tusk o zaproszeniu Nawrockiego do Rady Pokoju: Nikomu nie damy się rozegrać

Przedstawiciel Białego Domu powiedział agencji Bloomberg, pod warunkiem zachowania anonimowości, że kraje mogą bezpłatnie dołączyć do Rady Pokoju na trzy lata, ale ich pozostanie w komitecie będzie zależało od Trumpa. Jeśli kraje wpłacą miliard dolarów w pierwszym roku projektu, otrzymają gwarancję stałego członkostwa. Dodał, że pieniądze te zostaną przeznaczone na odbudowę Strefy Gazy.

Trump będzie miał prawo decydować o tym, kto aspiruje do członkostwa w klubie oraz kiedy i gdzie będą odbywać się ich spotkania i głosowania. Będzie on również miał rozstrzygający głos w decyzjach rady, opisanej w projekcie jako podmiot, którego celem jest „promowanie stabilności, przywracanie niezawodnych i legalnych rządów oraz zapewnienie trwałego pokoju na obszarach dotkniętych lub zagrożonych konfliktem”.

Kancelaria Prezydenta potwierdza zaproszenie dla Nawrockiego

Kancelaria Prezydenta w osobie Marcina Przydacza potwierdziła zaproszenie dla Karola Nawrockiego, nie podano jednak, czy głowa państwa je przyjmie. Przydacz zauważył, że do gremium zaproszono też osoby, z którymi prezydentowi RP zdecydowanie nie po drodze, takie jak przywódca Rosji.

– Mamy tutaj skrajnie różną ocenę i opinię o sytuacji międzynarodowej. Myślę, że skrajnie różne cele co do polityki międzynarodowej - podkreślił Przydacz, dodając jednak, że „w dyplomacji nigdy nie jest tak, że można rozmawiać tylko z tymi, z którymi się w stu procentach zgadza”.

Przydacz dodał, że jako pierwsza decyzję prezydenta pozna administracja Donalda Trumpa, ale już w najbliższym czasie kwestia zaproszenia „będzie przedmiotem rozmów ze stroną amerykańską”.