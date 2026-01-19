Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego Jacek Sasin uważa, że reakcje europejskich państw na działania USA są nieadekwatne?

Sasin był pytany o coraz ostrzejszy konflikt między USA a Europą ws. przyszłości Grenlandii. Od początku roku prezydent USA Donald Trump sygnalizuje, że Stany Zjednoczone ze względów bezpieczeństwa muszą przejąć kontrolę nad należącą do Danii Grenlandią (to autonomiczne terytorium zależne Danii). W weekend Trump zapowiedział nałożenie 10-procentowych ceł na grupę europejskich krajów (m.in. Danię, a także Francję, Niemcy i Wielką Brytanię), które w ubiegłym tygodniu wysłały żołnierzy na Grenlandię w ramach rekonesansu przed ćwiczeniami wojskowymi, które mają odbyć się na wyspie w tym roku. Przywódcy USA zbiorą się na nadzwyczajnym szczycie w czwartek, by rozmawiać o tym, jak Bruksela powinna zareagować na posunięcia USA. Prezydent Francji Emmanuel Macron proponuje sięgnięcie po tzw. handlową bazookę – Instrument Przeciwdziałania Przymusowi (ACI), co pozwoliłoby uderzyć w dostawców usług z USA, m.in. w gigantów cyfrowych zza oceanu.

Jacek Sasin: Europa nie będzie bezpieczna bez Stanów Zjednoczonych

– Nerwowe reakcje ze strony pewnych państw europejskich wydają mi się nieadekwatne. To sprawa między dwoma państwami, Danią i USA. Kraje te podjęły ze sobą rozmowy, są w dialogu, padają różnego rodzaju pomysły, jak tę sprawę rozwiązać. I tu nagle okazuje się, że następuje jakieś wzmożenie – skomentował całą sprawę Sasin.

Polityk PiS przekonywał, że „Stany Zjednoczone są krajem przewidywalnym, szanującym zasady”. – Dywagacje o najeździe militarnym USA na Danię czy Grenlandię można włożyć między bajki – dodał, choć to rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt mówiła w kontekście Grenlandii, że prezydent Stanów Zjednoczonych zawsze ma do dyspozycji amerykańskie siły zbrojne.