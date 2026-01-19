Aktualizacja: 19.01.2026 08:21 Publikacja: 19.01.2026 07:58
Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin
Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński
Sasin był pytany o coraz ostrzejszy konflikt między USA a Europą ws. przyszłości Grenlandii. Od początku roku prezydent USA Donald Trump sygnalizuje, że Stany Zjednoczone ze względów bezpieczeństwa muszą przejąć kontrolę nad należącą do Danii Grenlandią (to autonomiczne terytorium zależne Danii). W weekend Trump zapowiedział nałożenie 10-procentowych ceł na grupę europejskich krajów (m.in. Danię, a także Francję, Niemcy i Wielką Brytanię), które w ubiegłym tygodniu wysłały żołnierzy na Grenlandię w ramach rekonesansu przed ćwiczeniami wojskowymi, które mają odbyć się na wyspie w tym roku. Przywódcy USA zbiorą się na nadzwyczajnym szczycie w czwartek, by rozmawiać o tym, jak Bruksela powinna zareagować na posunięcia USA. Prezydent Francji Emmanuel Macron proponuje sięgnięcie po tzw. handlową bazookę – Instrument Przeciwdziałania Przymusowi (ACI), co pozwoliłoby uderzyć w dostawców usług z USA, m.in. w gigantów cyfrowych zza oceanu.
Czytaj więcej
Prezydent Francji Emmanuel Macron wezwał Unię Europejską do wdrożenia specjalnego instrumentu prz...
– Nerwowe reakcje ze strony pewnych państw europejskich wydają mi się nieadekwatne. To sprawa między dwoma państwami, Danią i USA. Kraje te podjęły ze sobą rozmowy, są w dialogu, padają różnego rodzaju pomysły, jak tę sprawę rozwiązać. I tu nagle okazuje się, że następuje jakieś wzmożenie – skomentował całą sprawę Sasin.
Polityk PiS przekonywał, że „Stany Zjednoczone są krajem przewidywalnym, szanującym zasady”. – Dywagacje o najeździe militarnym USA na Danię czy Grenlandię można włożyć między bajki – dodał, choć to rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt mówiła w kontekście Grenlandii, że prezydent Stanów Zjednoczonych zawsze ma do dyspozycji amerykańskie siły zbrojne.
Jacek Sasin, poseł PiS
– Dla nas, jako Polski, taka sytuacja nie jest dobra, gdy dochodzi do rozdźwięku między tą częścią Europy, która jest naszym sojusznikiem, a USA, które są gwarantem naszego bezpieczeństwa – kontynuował Sasin. Zauważył przy tym, że „USA zawsze były krajem, który na pierwszym miejscu stawiał swój interes narodowy, interes swojego bezpieczeństwa”.
W kontekście reakcji Europy na działania USA polityk PiS ocenił, że „uwolnione zostały czasami głęboko skrywane, czasami mniej skrywane nastroje antyamerykańskie”. – Dla Zachodu (Europy – red.) Ameryka jest być może większym wrogiem niż Rosja – dodał z przekąsem. Jednocześnie były wicepremier stwierdził, że „USA są gwarantem bezpieczeństwa Europy od kilku dziesięcioleci, od II wojny światowej”. – Europa nigdy nie będzie bezpieczna w dającej się przewidzieć przyszłości bez Stanów Zjednoczonych i musi to brać pod uwagę. Musi brać pod uwagę, że z USA trzeba się ułożyć, a nie machać szabelką – mówił też oceniając, że wysłanie przez państwa europejskie żołnierzy na Grenlandię ma „drażnić USA”.
Surowce na Grenlandii
Foto: Infografika PAP
– Do tego typu sytuacji trzeba podchodzić szukając partnerstwa i porozumienia, a nie eskalując konflikt. A ja mam wrażenie, że Europa poszła w stronę eskalowania konfliktu: pokażemy wujkowi Samowi, jacy jesteśmy silni. Skończy się zapewne tak, że Europa podkuli ogon i schowa się do dziury. Co też nie będzie dobre, bo okażemy słabość. A tę słabość na Kremlu odczytają natychmiast – podsumował.
– USA są naszym strategicznym sojusznikiem. W obliczu zagrożeń, które generuje Rosja, w naszym interesie jest ścisły sojusz z USA. Musimy na to patrzeć, a nie egzaltować się, że jakiś mały kraj ma jakieś problemy, poczuł się dotknięty, bo go sojusznik źle potraktował – zakończył Sasin.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Reforma Państwowej Inspekcji Pracy wydawała się całkiem niedawno politycznie martwa. Ale jak w każdym dobrym ser...
Bez napływu Ukraińców do pracy w Polsce, nasz PKB byłby niższy o około 7 proc. - podkreśla prof. Leszek Balcerow...
„Czy Pani/Pana zdaniem prezydent Karol Nawrocki słusznie zawetował ustawę dostosowującą polskie przepisy do unij...
„Czy chciałaby Pani/chciałby Pan, aby Konfederacja Korony Polskiej w przyszłych wyborach do Sejmu przekroczyła p...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas