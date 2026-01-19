Rzeczpospolita
Donald Trump: Dania nie zrobiła nic, by odsunąć rosyjskie zagrożenie od Grenlandii

Donald Trump we wpisie w serwisie Truth Social zarzucił Danii, że ta - mimo apeli NATO - nie zrobiła niczego, by oddalić rosyjskie zagrożenie od Grenlandii

Publikacja: 19.01.2026 06:21

Donald Trump

Donald Trump

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jak Unia Europejska reaguje na groźby celne ze strony USA?
  • Co napisał Donald Trump o Grenlandii w najnowszym wpisie w serwisie Truth Social?
  • Czym jest tzw. handlowa bazooka, po którą UE może sięgnąć w sporze z USA?

„NATO mówiło Danii, od 20 lat, »musicie oddalić rosyjskie zagrożenie od Grenlandii«. Niestety, Dania nie była w stanie nic z tym zrobić. Teraz jest czas i to zostanie zrobione” – napisał Trump. Od początku roku prezydent USA przekonuje, że Stany Zjednoczone muszą – ze względu na bezpieczeństwo narodowe – przejąć kontrolę nad Grenlandią. Wyspa jest autonomicznym terytorium zależnym Danii, sojusznika Stanów Zjednoczonych z NATO. Dania podkreśla, że nie zamierza zrzekać się suwerenności nad wyspą. 

USA grożą państwom UE cłami. Jak reaguje Unia Europejska?

Elementem rosnącej presji USA na Danię i jej europejskich sojuszników ws. Grenlandii jest zapowiedziane przez Trumpa nałożenie ceł na Danię, a także Szwecję, Francję, Niemcy, Holandię, Finlandię, Wielką Brytanię i Norwegię. Cła – początkowo w wysokości 10 proc., z czasem mogą wzrosnąć do 25 proc. – mają obowiązywać od 1 lutego do momentu, gdy Dania zgodzi się sprzedać Grenlandię Stanom Zjednoczonym. Kraje UE uznały tę groźbę za szantaż Waszyngtonu. Państwa, na które Trump chce nałożyć cła, wysłały w ubiegłym tygodniu niewielkie grupy żołnierzy na Grenlandię w ramach rekonesansu przed ćwiczeniami wojskowymi, które mają odbyć się na wyspie w tym roku. „Groźby ceł zagrażają relacjom transatlantyckim (...)” – napisali przedstawiciele tych państw w wydanym w niedzielę oświadczeniu, w którym przestrzegają przed eskalacją konfliktu i wzywają do dialogu z poszanowaniem zasad suwerenności i integralności terytorialnej. „Europa nie da się szantażować” – oświadczyła premier Danii Mette Frederiksen. 

Czytaj więcej

Donald Trump
Komentarze
Michał Szułdrzyński: Grenlandia, cła i NATO. Jak Donald Trump rozbija Zachód
W niedzielę ambasadorowie państw członkowskich przy UE zgodzili się co do tego, że trzeba zintensyfikować wysiłki mające na celu skłonienie Trumpa, by odstąpił od nakładania ceł na kraje UE, a jednocześnie że należy przygotować środki odwetowe, jeśli takie cła zostaną nałożone.

Przywódcy państw UE mają spotkać się w tej sprawie na nadzwyczajnym szczycie w Brukseli, który odbędzie się w czwartek. Na cła nałożone przez Trumpa UE może odpowiedzieć – jak podaje Reuters – wprowadzeniem ceł na amerykański import o wartości 107,7 mld dolarów. Cła te miały być wprowadzone już w połowie 2025 roku ale zostały zawieszone w związku z negocjacjami dotyczącymi umowy handlowej między USA a Brukselą. UE mogłaby też sięgnąć po tzw. handlową bazookę, niewykorzystywany dotychczas Instrument Przeciw Przymusowi (ACI), który może ograniczyć podmiotom z USA dostęp do przetargów publicznych, inwestycji lub działalności bankowej, a także ograniczyć handel usługami między USA a UE (w handlu usługami USA osiąga nadwyżkę w relacjach handlowych z UE). Prawdopodobnie jednak pierwszą formą odpowiedzi na działania Trumpa będzie sięgnięcie po cła. Zwolennikiem sięgnięcia po ACI jest prezydent Francji Emmanuel Macron.

Niemiecki parlamentarzysta proponuje: W ramach presji na Donalda Trumpa możemy zagrozić zbojkotowaniem mundialu

Premier Włoch Giorgia Meloni, która ma dobre relacje z administracją Trumpa, nazwała groźbę nałożenia ceł ze strony USA „błędem” i poinformowała, że rozmawiała w niedzielę z Trumpem i przedstawiła mu swoją opinię na ten temat. 

Z kolei brytyjska sekretarz kultury Lisa Nandy w rozmowie ze Sky News powiedziała, że stanowisko Wielkiej Brytanii ws. Grenlandii jest „nienegocjowalne” i dodała, że europejscy sojusznicy muszą podjąć rozmowy z USA, by zakończyć spór. 

Czytaj więcej

Niemieccy żołnierze opuścili Grenlandię. Byli tam 44 godziny
Polityka
Niemieccy żołnierze opuścili Grenlandię. Byli tam 44 godziny

Groźba ceł ze strony Trumpa stawia pod znakiem zapytania wynegocjowane w 2025 roku porozumienia handlowe między USA a Wielką Brytanią oraz między USA a Unią Europejską. Parlament Europejski ma wstrzymać procedurę ratyfikacji umowy zawartej przez Waszyngton z Brukselą. 

Parlamentarzysta CDU Juergen Hardt w rozmowie z dziennikiem „Bild” stwierdził, że ostatecznym środkiem wywarcia presji na Trumpa w sprawie ceł może być groźba bojkotu tegorocznego mundialu, którego USA są współorganizatorem. 

Wszystkie opcje są na stole, w Davos dojdzie do rozmów z USA, a później przywódcy (państw UE – red.) się spotkają (na czwartkowym szczycie w Brukseli – red.)

Unijny dyplomata cytowany przez agencję Reutera

Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa we wpisie w mediach społecznościowych podkreślił, że przeprowadzone przez niego konsultacje z państwami członkowskimi UE dowodzą, że solidaryzują się one z Danią. 

Główne szlaki handlowe w Arktyce i najcenniejsze surowce na Grenlandii

Główne szlaki handlowe w Arktyce i najcenniejsze surowce na Grenlandii

Foto: PAP

Szef MSZ Danii Lars Løkke Rasmussen, który przebywał z wizytą w Oslo, powiedział że Dania zamierza nadal prowadzić działania dyplomatyczne. – USA to więcej niż tylko prezydent USA. Byłem tam (w ubiegłą środę szef MSZ Danii spotkał się w Waszyngtonie z sekretarzem stanu USA Marco Rubio i wiceprezydentem J.D. Vancem). Są mechanizmy kontroli i równowagi (ang. checks and balances) w amerykańskim społeczeństwie – podkreślił Rasmussen nawiązując do mechanizmów w amerykańskim systemie politycznym, które wzmacniają trójpodział władzy. W ubiegłym tygodniu Danię odwiedziła grupa parlamentarzystów z USA (głównie z Partii Demokratycznej, w skład delegacji wchodzili jednak również senatorowie Partii Republikańskiej), którzy zapewniali o solidarności Kongresu z Danią. 

Trump w tym tygodniu przyjedzie do Europy – w środę ma wygłosić wystąpienie na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, na którym pojawi się po raz pierwszy od sześciu lat. – Wszystkie opcje są na stole, w Davos dojdzie do rozmów z USA, a później przywódcy (państw UE – red.) się spotkają (na czwartkowym szczycie w Brukseli – red.) – mówi jeden z dyplomatów UE cytowany przez agencję Reutera. 

Donald Trump
Dyplomacja
