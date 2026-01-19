W niedzielę ambasadorowie państw członkowskich przy UE zgodzili się co do tego, że trzeba zintensyfikować wysiłki mające na celu skłonienie Trumpa, by odstąpił od nakładania ceł na kraje UE, a jednocześnie że należy przygotować środki odwetowe, jeśli takie cła zostaną nałożone.

Przywódcy państw UE mają spotkać się w tej sprawie na nadzwyczajnym szczycie w Brukseli, który odbędzie się w czwartek. Na cła nałożone przez Trumpa UE może odpowiedzieć – jak podaje Reuters – wprowadzeniem ceł na amerykański import o wartości 107,7 mld dolarów. Cła te miały być wprowadzone już w połowie 2025 roku ale zostały zawieszone w związku z negocjacjami dotyczącymi umowy handlowej między USA a Brukselą. UE mogłaby też sięgnąć po tzw. handlową bazookę, niewykorzystywany dotychczas Instrument Przeciw Przymusowi (ACI), który może ograniczyć podmiotom z USA dostęp do przetargów publicznych, inwestycji lub działalności bankowej, a także ograniczyć handel usługami między USA a UE (w handlu usługami USA osiąga nadwyżkę w relacjach handlowych z UE). Prawdopodobnie jednak pierwszą formą odpowiedzi na działania Trumpa będzie sięgnięcie po cła. Zwolennikiem sięgnięcia po ACI jest prezydent Francji Emmanuel Macron.

Niemiecki parlamentarzysta proponuje: W ramach presji na Donalda Trumpa możemy zagrozić zbojkotowaniem mundialu

Premier Włoch Giorgia Meloni, która ma dobre relacje z administracją Trumpa, nazwała groźbę nałożenia ceł ze strony USA „błędem” i poinformowała, że rozmawiała w niedzielę z Trumpem i przedstawiła mu swoją opinię na ten temat.

Z kolei brytyjska sekretarz kultury Lisa Nandy w rozmowie ze Sky News powiedziała, że stanowisko Wielkiej Brytanii ws. Grenlandii jest „nienegocjowalne” i dodała, że europejscy sojusznicy muszą podjąć rozmowy z USA, by zakończyć spór.

Groźba ceł ze strony Trumpa stawia pod znakiem zapytania wynegocjowane w 2025 roku porozumienia handlowe między USA a Wielką Brytanią oraz między USA a Unią Europejską. Parlament Europejski ma wstrzymać procedurę ratyfikacji umowy zawartej przez Waszyngton z Brukselą.