Niemieccy żołnierze opuścili Grenlandię. Byli tam 44 godziny

Z tego artykułu się dowiesz: Kiedy niemieccy żołnierze wycofali się z Grenlandii?

Dlaczego prezydent USA Donald Trump nałożył cła na europejskich sojuszników?

Jakie strategiczne znaczenie ma Grenlandia dla Stanów Zjednoczonych?

Gdy Dania ogłosiła plany „większej i bardziej stałej” obecności NATO na wyspie, której domaga się prezydent USA Donald Trump, państwa europejskie wysłały w czwartek niewielkie kontyngenty wojskowe na Grenlandię. Grupy żołnierzy wysłały na wyspę Niemcy, Francuzi, Szwedzi i Norwegowie. Personel wojskowy z tych krajów przybył tam w związku z przygotowaniami do większych ćwiczeń, które mają odbyć się na terenie wyspy, będącej autonomicznym terytorium zależnym Danii, w tym roku.

Reklama Reklama

Jak donoszą media, część żołnierzy wysłanych na Grenlandię wróciła już jednak do domu.

Żołnierze z Niemiec opuścili Grenlandię. Komunikat Bundeswehry

W rozmowie z agencją dpa rzecznik Bundeswehry przekazał, że piętnastu niemieckich żołnierzy opuściło w niedzielę Grenlandię cywilnym samolotem, kierując się do Kopenhagi.