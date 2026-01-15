Aktualizacja: 15.01.2026 14:43 Publikacja: 15.01.2026 14:08
Na Grenlandii mają odbyć się ćwiczenia wojskowe z udziałem europejskich sojuszników Danii
Foto: REUTERS
Personel wojskowy z tych krajów przybędzie na Grenlandię w związku z przygotowaniami do większych ćwiczeń wojskowych, które mają odbyć się na terenie wyspy, będącej autonomicznym terytorium zależnym Danii, w tym roku.
Ćwiczenia na Grenlandii mają przekonać Donalda Trumpa, że Dania, wraz z europejskimi sojusznikami, jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo wyspie.
W środę doszło w Waszyngtonie do spotkania szefa MSZ Danii Larsa Løkkego Rasmussena i minister spraw zagranicznych Grenlandii Vivian Motzfeldt z wiceprezydentem USA J.D. Vancem i sekretarzem stanu USA Marco Rubio. Po spotkaniu strona duńska przekazała, że rozmowy udowodniły, że USA i Dania nie zgadzają się co do przyszłości Grenlandii. USA chcą przejąć kontrolę nad tym terytorium od Danii, powołując się na względy bezpieczeństwa. Dania sygnalizuje, że USA mogą - na podstawie traktatu z 1951 roku - budować kolejne bazy na Grenlandii, ale nie zamierza zrzekać się wyspy. Również autonomiczne władze Grenlandii podkreślają, że nie chcą być częścią USA.
Arktyka
Foto: PAP
„Amerykańska ambicja, by przejąć Grenlandię pozostaje niezmienna” – napisała premier Danii Mette Frederiksen w odpowiedzi pisemnej na pytanie agencji Reutera. Frederiksen pisze o „fundamentalnej różnicy zdań” między Danią a USA w tej sprawie.
„To jest, oczywiście, bardzo poważna sprawa i dlatego kontynuujemy nasze wysiłki, by przeciwdziałać scenariuszowi, w którym (ambicje USA – red.) stają się rzeczywistością” – podsumowała Frederiksen.
Trump przekonuje, że strategicznie położona w Arktyce wyspa, bogata w surowce mineralne uwięzione pod grubą pokrywą lodu, jest kluczowa dla bezpieczeństwa USA i że tylko Stany Zjednoczone mogą przeciwdziałać przejęciu wyspy przez Rosję lub Chiny. Trump przekonuje, że USA przejmą Grenlandię „w ten lub inny sposób”. Stany Zjednoczone mają być zainteresowane zakupem Grenlandii od Danii, ale Waszyngton nie wyklucza jednocześnie militarnego przejęcia kontroli nad wyspą. Tymczasem Dania należy wraz z USA do NATO, a Frederiksen ostrzega, że atak USA na Grenlandię oznaczałby koniec Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Trump twierdzi, że wokół Grenlandii już dziś pływa wiele „chińskich i rosyjskich statków”.
Już przed rozmowami w Waszyngtonie Dania zaczęła wzmacniać obecność wojskową na Grenlandii i wokół niej we współpracy z sojusznikami z NATO. Duński resort obrony oświadczył, że „Duńskie Siły Zbrojne, wraz z sojusznikami z Arktyki i Europy w najbliższych tygodniach sprawdzą, jak zwiększona obecność i aktywność w Arktyce może być realizowana w praktyce”. Elementem tego ma być pojawienie się na wyspie żołnierzy z Niemiec, Francji, Szwecji i Norwegii, przygotowujących przyszłe ćwiczenia wojskowe na Grenlandii. Na Grenlandii – według słów szefa MSZ Danii – stacjonuje obecnie ok. 200 żołnierzy USA (w bazie Pituffik).
Niemcy wysyłają na Grenlandię grupę rekonesansową złożoną z 13 żołnierzy. Francja wyśle na Grenlandię 15 żołnierzy. Szwedzi zamierzają wysłać na Grenlandię trzech oficerów, a Norwegia – dwóch. Do grupy rekonesansowej dołączy też jeden brytyjski oficer. Wysłanie żołnierzy na Grenlandię rozważa też Holandia.
Prof. Marc Jacobsen z Royal Danish Defence College w rozmowie z agencją Reutera przekonuje, że ten symboliczny gest europejskich sojuszników Danii ma być sygnałem dla Trumpa. Jak dodał, chodzi o sygnał odstraszający, gest wskazujący, że europejskie państwa są gotowe bronić Grenlandii przed USA.
– Innym celem jest powiedzenie: „Przyjmujemy twoją krytykę poważnie, zwiększamy naszą obecność (wojskową), troszczymy się o naszą suwerenność” – dodał.
Premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen powtórzył w czwartek, że wyspa nie chce być zarządzana ani posiadana przez USA i zamierza zostać częścią Danii. „Teraz jest czas na jedność, spokój i odpowiedzialność” – napisał Nielsen na Facebooku obiecując Grenlandczykom, że będzie wraz z nimi strzegł Grenlandii.
Główne szlaki handlowe w Arktyce i najcenniejsze surowce na Grenlandii
Foto: PAP
Źródło: rp.pl
