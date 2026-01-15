Z tego artykułu się dowiesz: Jakie działania podejmują Dania i jej europejscy sojusznicy w odpowiedzi na amerykańskie ambicje dotyczące Grenlandii?

Jaki sygnał chcą wysłać Donaldowi Trumpowi europejscy sojusznicy Danii?

Jaka była konkluzja duńsko-amerykańskich rozmów w sprawie Grenlandii?

Personel wojskowy z tych krajów przybędzie na Grenlandię w związku z przygotowaniami do większych ćwiczeń wojskowych, które mają odbyć się na terenie wyspy, będącej autonomicznym terytorium zależnym Danii, w tym roku.

Premier Danii Mette Frederiksen: Ambicja USA, by przejąć Grenlandię, jest niezmienna

Ćwiczenia na Grenlandii mają przekonać Donalda Trumpa, że Dania, wraz z europejskimi sojusznikami, jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo wyspie.

W środę doszło w Waszyngtonie do spotkania szefa MSZ Danii Larsa Løkkego Rasmussena i minister spraw zagranicznych Grenlandii Vivian Motzfeldt z wiceprezydentem USA J.D. Vancem i sekretarzem stanu USA Marco Rubio. Po spotkaniu strona duńska przekazała, że rozmowy udowodniły, że USA i Dania nie zgadzają się co do przyszłości Grenlandii. USA chcą przejąć kontrolę nad tym terytorium od Danii, powołując się na względy bezpieczeństwa. Dania sygnalizuje, że USA mogą - na podstawie traktatu z 1951 roku - budować kolejne bazy na Grenlandii, ale nie zamierza zrzekać się wyspy. Również autonomiczne władze Grenlandii podkreślają, że nie chcą być częścią USA.