Przywódcy Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii ostro zareagowali na ogłoszenie przez Donalda Trumpa nowych karnych ceł na osiem europejskich państw, które według amerykańskiego prezydenta chcą nie dopuścić do przejęcia kontroli nad wyspą przez Stany Zjednoczone. Jeszcze w sobotę decyzję Białego Domu skrytykowali decydenci między innymi Francji, Szwecji, Finlandii i Wielkiej Brytanii.

Emmanuel Macron stwierdził wtedy, że Francja nie będzie ulegać „żadnemu zastraszaniu ani groźbom”, zarówno w sprawie Ukrainy, jak i Grenlandii. W niedzielę francuski prezydent uczestniczy w konsultacjach z europejskimi partnerami, mającymi na celu wypracowanie wspólnego stanowiska wobec działań Białego Domu.

Prezydent Francji Emmanuel Macron sugeruje użycie handlowej „bazooki” przeciwko USA

Jak donosi AFP, Emmanuel Macron zapowiedział, że jeśli Donald Trump nie wycofa się z gróźb celnych, zwróci się do Unii Europejskiej o wdrożenie instrumentu przeciwko przymusowi gospodarczemu. W 2023 r. Parlament Europejski przyjął Anti-Coercion Instrument (ACI), który ustanawia ramy działania Wspólnoty w przypadkach wymuszenia ekonomicznego skierowanego przeciwko UE lub państwu członkowskiemu. To mechanizm na niespotykaną dotąd skalę, nigdy wcześniej nieużyty i określany „handlową bazuką”.