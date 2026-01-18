Aktualizacja: 18.01.2026 16:40 Publikacja: 18.01.2026 15:55
Prezydent Francji Emmanuel Macron
Foto: PAP/EPA/YOAN VALAT / POOL
Przywódcy Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii ostro zareagowali na ogłoszenie przez Donalda Trumpa nowych karnych ceł na osiem europejskich państw, które według amerykańskiego prezydenta chcą nie dopuścić do przejęcia kontroli nad wyspą przez Stany Zjednoczone. Jeszcze w sobotę decyzję Białego Domu skrytykowali decydenci między innymi Francji, Szwecji, Finlandii i Wielkiej Brytanii.
Czytaj więcej
– W sprawie Grenlandii Europa powinna zachować wstrzemięźliwość. Bo po co wkładać palce między dr...
Emmanuel Macron stwierdził wtedy, że Francja nie będzie ulegać „żadnemu zastraszaniu ani groźbom”, zarówno w sprawie Ukrainy, jak i Grenlandii. W niedzielę francuski prezydent uczestniczy w konsultacjach z europejskimi partnerami, mającymi na celu wypracowanie wspólnego stanowiska wobec działań Białego Domu.
Jak donosi AFP, Emmanuel Macron zapowiedział, że jeśli Donald Trump nie wycofa się z gróźb celnych, zwróci się do Unii Europejskiej o wdrożenie instrumentu przeciwko przymusowi gospodarczemu. W 2023 r. Parlament Europejski przyjął Anti-Coercion Instrument (ACI), który ustanawia ramy działania Wspólnoty w przypadkach wymuszenia ekonomicznego skierowanego przeciwko UE lub państwu członkowskiemu. To mechanizm na niespotykaną dotąd skalę, nigdy wcześniej nieużyty i określany „handlową bazuką”.
Czytaj więcej
Przełomowa transatlantycka umowa handlowa nie może zostać przyjęta w obliczu gróźb Białego Domu w...
Zastosowanie instrumentu przeciwko przymusowi gospodarczemu wymaga jednak zgody większości państw członkowskich UE, co może być trudne do osiągnięcia. Donald Trump zagroził bowiem wprowadzeniem karnych ceł na wybrane kraje unijne: Danię, Szwecję, Francję, Niemcy, Holandię i Finlandię (oraz na Norwegię i Wielką Brytanię, które nie należą do Wspólnoty).
Jak zapowiedział w sobotę amerykański prezydent, nowe taryfy celne wejdą w życie 1 lutego i wyniosą 10 proc., a później zostaną podniesione do poziomu 25 proc. „Przez wiele lat dotowaliśmy Danię i wszystkie państwa Unii Europejskiej i inne kraje, nie pobierając od nich ceł ani żadnych innych form wynagrodzenia. Teraz, po wiekach, nadszedł czas, aby Dania się odwdzięczyła – stawką jest pokój na świecie!” – stwierdził Donald Trump we wpisie opublikowanym na platformie Truth Social.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl, AFP
Przełomowa transatlantycka umowa handlowa nie może zostać przyjęta w obliczu gróźb Białego Domu wobec Grenlandii...
- Ta chwila to nie tylko zbliżenie krajów, ale także połączenie kontynentów - mówiła Ursula von der Leyen gdy po...
Saks Global, spółka‑matka luksusowej sieci handlowej Saks Fifth Avenue, złożyła wniosek o ochronę przed upadłośc...
W minionym roku obroty towarowe Chin z Rosją zmniejszyły się po raz pierwszy od pięciu lat. Państwo Środka ogran...
Prezydent USA Donald Trump podważa zasadność przedłużenia trójstronnej umowy handlowej z Kanadą i Meksykiem i ut...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas