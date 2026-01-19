Karol Nawrocki zaproszony przez Donalda Trumpa do Rady Pokoju

Aktualizacja: 19.01.2026 14:56 Publikacja: 19.01.2026 14:10
Karol Nawrocki
AFP podaje, że do Rady Pokoju zaproszono przedstawicieli niemal 60 krajów – w tym przywódców Kanady, Rumunii, Włoch i Turcji. Na czele Rady Pokoju ma stać sam Donald Trump. Instytucja ta ma zajmować się m.in. odbudową zniszczonej dwuletnią wojną Izraela z Hamasem Strefy Gazy i przyciąganiem do niej inwestycji.
Donald Trump o Radzie Pokoju
W nocy z 8 na 9 października Izrael i Hamas ogłosiły porozumienie, które stało się podstawą do zawieszenia broni przerywającego wojnę w Strefie Gazy, trwającą od 7 października 2023 roku czyli od dnia ataku Hamasu na Izrael. Podstawą do porozumienia był 20-punktowy plan pokojowy opracowany przez administrację USA. Hamas i Izrael porozumiały się na razie co do pierwszej części tego planu – dzięki temu wolność odzyskali wszyscy żywi zakładnicy uprowadzeni przez Hamas 7 października 2023 roku. Palestyńczycy przekazali też Izraelowi niemal wszystkie ciała zakładników, które znajdowały się jeszcze na terytorium Strefy Gazy. Z kolei Izrael wypuścił pewną liczbę palestyńskich więźniów, a izraelska armia wycofała się za wyznaczoną linię w Strefie Gazy. Plan pokojowy został poparty w listopadzie 2025 roku przez Radę Bezpieczeństwa ONZ.
W dalszej części planu mowa jest o międzynarodowej Radzie Pokoju, która ma nadzorować wdrażanie planu pokojowego, a także koordynować odbudowę Strefy Gazy z udziałem międzynarodowych partnerów i wspierać stabilizację w enklawie. Rada nie ma bezpośrednio zarządzać enklawą - tym ma zająć się komitet złożony z Palestyńczyków, który ma jednak być nadzorowany przez Radę Pokoju.
Donald Trump poinformował o utworzeniu tzw. Rady Pokoju przed trzema dniami. „Jej skład zostanie wkrótce ogłoszony, ale mogę z całą pewnością stwierdzić, że to najwspanialsza i najbardziej prestiżowa rada, jaka kiedykolwiek została zebrana w jakimkolwiek czasie i miejscu” – napisał w należącym do siebie serwisie Truth Social.
Specjalny wysłannik Donalda Trumpa, Steve Witkoff, w środę ogłosił rozpoczęcie drugiego etapu planu pokojowego w Strefie Gazy. Zakłada on m.in. wycofanie się wojsk Izraela z większej części palestyńskiej enklawy, rozmieszczenie na tym terenie międzynarodowych sił stabilizacyjnych oraz rozbrojenie Hamasu.
Sytuacja w Strefie Gazy
W poniedziałek Kreml poinformował, że do Rady Pokoju został zaproszony również Władimir Putin. Rosyjski przywódca miał otrzymać zaproszenie „kanałami dyplomatycznymi” - wynika z wypowiedzi rzecznika prasowego Kremla, Dmitrija Pieskowa.
W niedzielę o zaproszeniu do Rady Pokoju poinformował premier Węgier Viktor Orbán. Premier Węgier podkreślił, że przyjął zaproszenie. W poniedziałek pojawiła się informacja, że do Rady Pokoju został zaproszony prezydent Finlandii, Alexander Stubb.
Z informacji Bloomberga wynika, że państwa, które chcą uzyskać stałe miejsce w Radzie Pokoju muszą wnieść opłatę w wysokości co najmniej miliarda dolarów za trzy lata członkostwa. Waszyngton nie zdementował tych doniesień.
