O tym, że szef norweskiego rządu Jonas Gahr Støre otrzymał list od Donalda Trumpa poinformował w mediach społecznościowych Nick Schifrin, zajmujący się sprawami międzynarodowymi dziennikarz PBS News. Schifrin opublikował treść pisma na swym koncie w serwisie X.

„Drogi Jonasie: zważywszy, że Twój kraj postanowił nie przyznać mi Pokojowej Nagrody Nobla za powstrzymanie ponad ośmiu wojen, nie czuję się już zobowiązany do myślenia wyłącznie o pokoju, choć zawsze będzie to główny temat, lecz mogę teraz myśleć o tym, co jest dobre i właściwe dla Stanów Zjednoczonych” – czytamy w przytaczanym piśmie.

Donald Trump: Dlaczego w ogóle Dania ma „prawo własności” do Grenlandii?

W dalszej części listu Trump miał ocenić, że Dania nie jest w stanie bronić Grenlandii przed Rosją czy Chinami. Prezydent USA miał też zakwestionować prawo własności Danii do Grenlandii. „Nie ma żadnych spisanych dokumentów, po prostu setki lat temu przybiła tam łódź, ale nasze łodzie też tam przybijały” – brzmi cytowany przez Schifrina list.

Według dziennikarza, następnie amerykański prezydent oświadczył, że od czasu powstania NATO nikt nie zrobił dla Sojuszu więcej niż on oraz że świat nie będzie bezpieczny, dopóki Stany Zjednoczone nie będą miały „całkowitej i pełnej kontroli nad Grenlandią”.