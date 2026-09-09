Z nagrań zamieszczonych w serwisach społecznościowych wynika, że specjalne jednostki policji i sił paramilitarnych Basidż zostały rozmieszczone w kilku prowincjach. Portal Voice of Emirates doniósł, że zauważono funkcjonariuszy tej formacji, zajmujących pozycje na dachach. W ocenie opozycyjnych serwisów oznacza to stan najwyższej gotowości.

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Siły bezpieczeństwa Iranu rozmieszczone w kilku prowincjach

ISW przypomniał, że poprzednia podwyżka cen benzyny, do której doszło w 2019 r., doprowadziła w Iranie do dużej fali demonstracji, podczas których zginęło, jak oceniała wówczas agencja Reutera, około 1,5 tys. osób. Tegoroczne, brutalnie zdławione protesty miały zaś źródło w pogarszającej się sytuacji gospodarczej Iranu, zwłaszcza we wzroście kursu dolara.

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Tym razem rząd, ogłaszając wzrost cen benzyny i nie odnosząc się bezpośrednio do wojny ze Stanami Zjednoczonymi, powołał się na „bieżące okoliczności” jako uzasadnienie podwyżek – przekazał portal Iran Wire. Podwyżka ma objąć ponad 15 proc. konsumentów, zużywających więcej benzyny niż wynikałoby to z rządowego przydziału.

USA nakładają nowe sankcje na irański sektor lotniczy

Podwyżki cen i rozmieszczenie sił następują w czasie, gdy Stany Zjednoczone zintensyfikowały działania mające na celu wywarcie presji na irańską gospodarkę – podkreślił ISW.

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Departament Skarbu USA ogłosił 8 września nowe sankcje na 36 podmiotów wspierających irański sektor lotniczy, które umożliwiają Iranowi m.in. transport broni, personelu oraz nielegalnych ładunków. Dla władz w Teheranie sektor lotniczy stanowi też istotne źródło twardej waluty – podkreślił think tank.